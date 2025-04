Američki novinar napisao je tekst o Nikoli Jokiću i potencijalnom odlasku iz Denvera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Nikola Jokić ima pravo da traži trejd iz Denvera i trebalo bi to da uradi". To je poenta teksta američkog novinara Toma Haberstrota koji je za "Yahoo sport" napisao kolumnu o haosu u Denveru i o svemu što se dešava poslije otkaza za Majkla Melouna. I njega je šokiralo što je to urađeno pred sam početak plej-ofa.

"Odlučili su se da 'čiste kuću' pred plej-of, u aprilu. Ovo je haos. Zamislite da se ovo desilo u timu u kom igraju Lebron Džejms, Stef Kari ili Kevin Durant. Da je u pitanju bilo ko drugi od veličanstvenih igrača postavljali bismo pitanje - kako može da bude okej sa svim ovim? Ali, sa Jokićem, koji ne voli da se oglašava u javnosti i da koristi svoju težinu na taj način, onda možemo da preskočimo te priče o novinskim stupcima i da pretpostavimo da je on okej sa svim tim", počeo je u tekstu.

Nastavio je u oštrijem tonu.

"Iskreno, ovo je uvreda za Jokića. Srbina su prevarili u više navrata u napadu na titulu sa Denverom. Po sopstvenom priznanju, Jokić se nalazi na vrhuncu, prosjek mu je 30 poena, 12,8 skokova i 10,2 asistencije u ovoj sezoni. Trostruki je MVP, bilježi tripl-dabl u proseku, u MVP trci je sa Šejom Gildžusom Aleksanderom i njegov najbolji argument je to koliko ima lošu podršku u Nagetsima. Kada je Šej van terena, Tanderi imaju pozitivan skor u poenima, kada Nikola nije na terenu Denver ima negativan odnos i minus od 252 poena u 1,366 minuta."

Koliko je loš Jokićev tim?

Vidi opis "Jokić ima pravo da traži trejd, ovo je uvreda za njega!" Nikola Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ne može ni Tom da vjeruje koliko loše igraju Jokićevi saigrači.

"Mislim da ljudi ne razumiju koliko Jokić ima loše saigrače tokom cijele karijere. Evo, da vas pitam, znate li koliko Nikolinih saigrača je bilo na Ol-staru dok su igrali sa njim? Ne pričam o četiri Ol-star učešća Pola Milsapa u Atlanti prije dolaska u Nagetse, pričam o tome koliko je njih igralo na Ol-staru dok su bili u Denveri? Hoćete li da pogađate? Odgovor je nula. Ni u jednoj od svojih 10 sezona u Denveru nije imao Ol-star saigrača. Mislite da je to nerealno, ali je tako. Isti je odgovor i na pitanje koliko Jokićevih saigrača se našlo u najboljem defanzivnom timu NBA lige. Nula. Nijedan. Prošla je decenija, a to se nije desilo nijednom igraču Jokićevog kalibra", piše u tekstu.

Iznio je i još jedan zanimljiv statistički podatak.

"Pogledao sam 24 MVP-ja još od 1984. godine i vidio sam da je Jokić jedini koji nikada nije igrao sa Ol-star saigračem niti članom najboljeg defanzivnog tima u prvih 10 godina karijere. Možda ste mislili da je to bio Lebron sa Klivlendom, ali je Zidrunas Ilgauskas bio na Ol-staru 2005, Mo Vilijams (2009) i Anderson Varežao (2010. je bio dio najboljeg defanzivnog tima). Lebronovi 'pomoćnici' su imali 12 Ol-star priznanja tokom njegovih prvih 10 sezona što je ispod prosjeka za nekoga ko je MVP."

Zamislite kakva bi Jokićeva karijera bila?

Denver - Minesota Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Postavio je Habertroh i jedno zanimljivo pitanje.

"Da li možete da zamislite kakvo bi zavještanje Jokić imao da je u karijeri imao bar jednog Ol-star saigrača. Majkl Džordan je imao Skotija Pipena, Karl Meloun Džona Stoktona, Kobi Brajant imao je Šekila O'Nila. Jokić ima Džamala Mareja koji nikada nije završio na većem mjestu od 10. tokom glasanja za Ol-star. Nije ovo kritika Mareja, Gordona, Portera juniora, već samo činjenice. Niko od spomenute trojice nije dobio nijedan jedini glas tokom glasanja za najbolje timove u NBA ligi. Najbliži svemu tome bio je Kevin Garnet u Minesoti koji 12 godina nije dobio saigrača njegovih kvaliteta, poslije je otišao u Boston i igrao sa Polom Pirsom, Rejom Alenom i Redžonom Rondom."

Upravo je jednu izjavu Kevina Garneta iskoristio da "poentira" u ovom tekstu. "Garnet je 2010. godine rekao 'Lojalnost je nešto što može da te povrijedi s vremena na vreme, jer svoju mladost ne možeš da vratiš'. Poslije toga su Lebron Džejms i Kris Boš otišli u Majami kod Dvejna Vejda. Možda bi to bila poruka na koju bi Jokić trebalo da obrati pažnju. Okej, činjenica je da su Garnet, Lebron i Boš morali da napuste svoje gradove da bi došli do titule, što je Jokić već uradio sa Denverom. Ali, sjetite se da je Nikola morao da bude kao Herkules u tom istorijskom plej-ofu. Vidite šta se sve od tada dogodilo, došao je generalni menadžer Kalvin But koji je dopustio da odu igrači poput Kentavijusa Koldvela-Poupa i Brusa Brauna, Mareju je dao ugovor od 208 miliona dolara."

Da li se Jokić pita u Denveru?

Izvor: Profimedia/Imagn Images / ddp USA

Još jedan detalj je važan u ovom tekstu, a tiče se odnosa koji Jokić ima sa vlasnicima.

"Zbog toga što je Jokić introvertan, teško je reći da li ima uticaj na ostale saigrače u smislu rostera. Ono što znamo jeste da su tu šestorica igrača iz agencije Džefa Švarca, Rasela Vestbruka, Deandrea Džordana, Vlatka Čančara, Darija Šarića i Pejtona Votsona i po mom istraživanju to je NBA tim koji ima najviše igrača iz iste agencije."

Na kraju teksta je imao jasnu poruku.

"Smatram da Jokić na kraju neće podnijeti zahtev za trejd, iako ima pravo na to. Da li biste mogli da ga krivite ako želi da ide da igra sa Dončićem i Lebronom u Lejkersima? Možda 'paket' sa Ostinom Rivsom ne bi završio posao, ali bi pokrenuo sve. Pitam se da li bi Nagetsi bili zadovoljni sa 'Bejbi Jokićem' Alperenom Šengunom, defanzivna krila Hjustona Amen Tompson, Dilon Bruks i Tari Iston bili bi idealni za Jokića, ili zamislite da Jokić i Šej igraju zajedno u Oklahomi i da Džejlen Vilijams dođe kući u Denver. Istina je da je Jokićeva veličanstvenost zamaskirala katastrofu u Denveru i to što ga nisu okružili boljim talentima. To je dokaz nedostatka zvijezda uz Jokića. Imaju sreću što imaju superstara koji ne izlazi u javnost da iskazuje svoje mišljenje. Iskreno, treba da budu srećni što ga uopšte imaju", zaključuje se u tekstu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!