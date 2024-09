"Nismo imali hrabrosti u sredini!" Barbarez sumirao meč sa Mađarima, nije htio da govori o Ahmedhodžiću!

Selektor bh. reprezentacije odjavio je utakmicu sa Mađarskom u drugom kolu A Lige nacija.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Reprezentacija BiH remizirala je bez pogodaka sa Mađarskom u drugom kolu A divizije Lige nacija i na taj način prekinula niz od sedam uzastopnih poraza.

"Drugačija utakmica nego u Holandiji, drugačije stvari je od nas tražila, veliku borbu, veliko razmišljanje i veliku hrabrost. Nažalost, u sredini nismo imali te hrabrosti da spustimo, da odigramo jer smo vidjeli šansu da možemo da odigramo par stvari, da kroz dva-tri pasa dođemo do protivničke polovine, pa čak i do gola. Imali smo nekih šuteva, probleme koje smo imali imali smo svojom zaslugom, zbog tehničkih grešaka kod primanja lopte i par kornera uzastopno. Napravi se pritisak, sigurno, i onda je problematično. Zadnja linija je funkcionisala, pogotovo taj zračni duel i Nikola (Vasilj, op.a.) nas je par puta bravurozno spasio", rekao je poslije utakmice, za BHT1, selektor Sergej Barbarez.

Strateg bh. tima je u odnosu na nedavni meč sa Holandijom (5:2) promijenio vezni red, pa su tako umjesto Tahirovića, Huseinbašića i Gigovića od prvog minuta večeras igrali Bašić, Burnić i Šarić.

"Neko mora taj trkački dio da odradi, pogotovo u srednjem redu i kod dosta mijenjanja strane jer oni su igrali dosta dijagonalnih lopti. Sva tri momka, Ivan koji je dirigovao stvari, i Dario i Dženis, odradili su svoj posao. Uvijek je to tako, idemo do maksimuma, pa koliko god se izdrži. Naravno da imamo taj kvalitet i slobodu da možemo da 'napunimo pušku' dobrim igračima, dobrim trkačima. Nažalost, imamo taj problem sa Gigovićem i Tahirovićem koji ne igraju u svojim klubovima. Osjeti se to na par izlaza gdje nismo agresivni, ali na kraju krajeva, njih šest je odradilo posao za trojicu."

Bod u Budimpešti, ističe Barbarez, mnogo znači.

"Znate i sami šta znači jedan bod protiv učesnika prvenstva Evrope. Vidio sam poslije njihovog trenera koji je vrlo ljut na neke stvari, što nije štimalo kod njih. Mi se koncentrišemo na sebe, imamo svoj plan ove godine. Ove utakmice, svaka pojedinačno, nas će voziti naprijed, jednu stepenicu više i nadamo se da ćemo u martu sljedeće godine biti ne više sparing partneri, nego svakome dostojni protivnici svakome u našoj kvalifikacionoj grupi za Mundijal 2026", istakao je Barbarez, koji nije htio da govori o štoperu Anelu Ahmedhodžiću, koji je napustio kamp reprezentacije BiH zbog navodne povrede, nakon čega se više nije javljao nikome u stručnom štabu bh. selekcije.

"Volio bih da se skoncentrišemo na ove momke, oni su zaslužili pažnju večeras i veliko poštovanje sa moje strane. Uvijek kažem, oni koji su sa nama, o njima pričamo, i tu je tačka", zaključio je Barbarez.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)