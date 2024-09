Ženska reprezentacija Sjeverne Koreje osvojila Svjetsko prvenstvo

Sjeverna Koreja je osvojila Svjetsko prvenstvo možda zvuči kao naslov u propagandnim novinama u ovoj zemlji, ali ovog puta je to istina.

Izvor: Luis ACOSTA / AFP / Profimedia

Ženska reprezentacija Sjeverne Koreje do 20 godina osvojila je U20 Svjetsko prvenstvo na superioran način upisavši maksimalnih sedam pobjeda uz samo četiri primljena gola.

Na turniru odigranom u Kolumbiji djevojke iz Sjeverne Koreje su u grupnoj fazi ostvarile ubjedljive tri pobjede. Najprije su bile bolje od Argentine sa 6:2 da bi nakon toga savladale Kostariku sa ubjedljivih 9:0.

U trećem kolu snage su odmjerile sa odgovarajućom selekcijom Holandije te na kraju slavile sa 2:0.

U osmini finala SP sastale su se sa Austrijom, koja je jedina reprezentacija, pored Argenitne koja je uspjela postići pogodak protiv Sjeverne Koreje, a rezultat je na kraju bio 5:2.

Nakon toga uslijedile su tri minimalne pobjede reprezentacije sa Korejskog poluostrva. U četvrtfinalu su slavile protiv Brazila, a onda je uslijedila i pobjeda protiv SAD-a.

U finalnom susretu su bile bolje od Japana.

Pogledajtei pogodak koji je Sjevernoj Koreji donio naslov svjetskog šampiona i staloženu reakciju komentatora na državnoj KCNA televiziji:

Reakcija sjevernokorejskog komentatora na gol za titulu U20 prvaka svijetapic.twitter.com/68Wxqm023n — Xilk Trops (@reziser87)September 24, 2024



Inače, propaganda u ovoj državi je veoma jaka, pa se dugo spekulisalo da je javnosti "poturena" informacija kako je muška seniorska reprezentacija postala prvak svijeta na Mundijalu 2010. godine. Iako znamo da je to daleko od istine, ovog puta je ova zemlja došla do svjetske titule i to treći put u ovom uzrastu.