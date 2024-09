Jusufbegović o dolasku u Slogu: "Da u kontinuitetu pravimo dobre rezultate, napravljena je dobra osnova!"

Nedim Jusufbegović predstavljen je kao novi trener tima sa "Luka".

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nedim Jusufbegović predstavljen je ovog ponedjeljka kao nasljednik Vlade Jagodića na mjestu trenera Sloge Meridian.

"Čast mi je i zadovoljstvo što sam izabran da budem novi trener Sloge. Nadam se da ću biti onoliko dobar da donesem ovoj ekipi ono što joj treba da bih opravdao povjerenje i da bi ekipa ostvarila ono što je primarni cilj, a to je opstanak u ligi. Želim ovom prilikom da naglasim da cijenim rad kolege Vlade Jagodića koji je tu bio prije mene i smatram da postoji dobra osnova za nastavak kako bi se izašlo iz ove rezultatske krize na najbolji mogući način. Želimo da u kontinuitetu pravimo dobre rezultate koji mogu da dođu kroz kvalitetan rad duži vremenski period. Sloga je organizovan klub koji nešto znači, Doboj je sportski grad i drago mi je što sam tu. Naučiću mnogo od Sloge i Doboja, a nadam se da ću i ja nešto da donesem kako bi se ostvararili povoljni rezultati", rekao je Jusufbegović na predstavljanju, dodavši:

"Svaki trener traži vrijeme. Znamo svi da vremena obično nema, tako da moramo brzo da radimo kako bih uspio da prenesem te ideje, odnosno ono što je potrebno ekipi. Igrački kadar jako dobro poznajem, znam te igrače iz ranijeg perioda kad sam vodio neke druge klubove, neke sam i trenirao, tako da sam upoznat sa kvalitetom. Ostaje još da vidim kakva je trenutna forma, kakvo je stanje, to su neke stvari na koje treba da se referišemo, pogotovo ja. Želimo da napravimo kvalitetan ambijent kako bi sav njihov kvalitet izašao na vidjelo, odnosno da se pokažu na utakmici i dođu do rezultata koji će u konačnici da potvrdi sve to."

U posljednje vrijeme ljubitelji fudbala u BiH imali su priliku često da na malim ekranima vide novog trenera tima sa "Luka", s obzirom na to da je Jusufbegović bio stručni konsultant TV Arena sport kad je riječ o analizi prethodnog i najavi budućeg kola.

"Malo sam više medijski eksponiran jer učestvujem u projektima koje već dugo organizuje Arena. Mislim da svaki trener koji radi i egzistira u BiH prati domaću ligu i da je upoznat sa kadrom. To je bilo ugodno sa korisnim, upoznat sam i inače sa igračima i trenerima, a ovo kroz Arenu mi je bilo dodatna aktivnost koja se ispoljila kroz medijsku prezrntaciju. Apsolutno sam upoznat sa svim ekipama, mislim da dobro poznajem i stanje u Premijer ligi BiH i to je nešto što bi trebalo da koristi u daljem radu."

Dobrodošlicu Jusufbegoviću poželio je predsjednik Miroslav Kršić.

"Želim Nedimu puno sportske sreće, da zajedno svim snagama, svako u svom domenu, radimo najbolje što možemo da bismo ostvarili postavljene ciljeve. Ovo su sasvim normalne stvari u fudbalu i sportu, a ovom prilikom želim da se zahvalim dosadašnjem šefu stručnog štaba Vladi Jagodiću na svemu urađenom iza nas. Međutim, rezultatska kriza koja je zadesila Slogu je nametnula promjene, a sve u cilju da se klub vrati na pobjedničke staze, odnosno da dođemo do bodovnog salda kako bismo sezonu zavšili kako i želimo", riječi su prvog čovjeka kluba.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)