Vratio se iz penzije i potpisao za Barselonu! "Levandovski me zvao, porodica rekla da ne budem glup"

Barselona je dovela golmana Vojčeha Šćesnog iako je nedavno završio karijeru. Ovu ponudu i poziv nije mogao da odbije.

Izvor: MN PRESS

Poljski golman Vojćeh Ščesni (37) vratio se iz penzije i potpisao za Barselonu. Malo više od mjesec dana nakon što je zvanično završio karijeru, Poljak je stavio potpis na ugovor do kraja sezone sa gigantom iz Španije.

Nakon što je prvi golman Barselone Mark-Andre Ter Štegen doživio tešku povredu koljena u septembru, Barselona se bacila u potragu za golmanom i rješenje je doskorašnji golman Juventusa. Ubijedila ga je da opet igra i vjerovatno i nije bilo potrebno previše ubjeđivanja, jer je postao saigrač svog zemljaka i bivšeg saigrača iz reprezentacije, Roberta Levandovskog.

"Kod kuće mi rekli da ne budem glup"

"Bio je prva osoba koja me je pozvala. Nazvao me je, pitao da li postoji mogućnost da se ovo dogodi, jer sam bio miran u penziji. Rekao sam mu da nisam siguran da sam spreman za nove izazove, a onda sam pričao sa porodicom i svi su mi rekli da bih bio glup da ne prihvatim ovo. Zato sam prihvatio, a Robert je prvi imao ideju da me ubijedi da dođem", kazao je Poljak za klupski sajt.

Ščesni je od 2017. godine branio za Juventus i nakon rastanka poslije 252 odigrane utakmice za "staru damu" pomislio je da je gotovo, ali ipak nije. U prethodnim utakmicama za Barselonu je branio Injaki Penja (25), Barsin đak koji je i prošle sezone nastupio 17 puta. On je 22. septembra i zamijenio Ter Štegena u utakmici protiv Viljareala u kojoj se Nijemac povrijedio.

Izvor: Profimedia

Tim Hansija Flika će sa Ščesnim u sastavu u narednim nedjeljama imati pakleno teške utakmice, meč protiv Bajerna na Monžuiku 23. oktobra, a potom i "El Klasiko" u Madridu, na Santjago Bernabeuu, 26. oktobra. Potom će Barselona igrati gradski derbi protiv Espanjola 3. novembra, a onda će doći na beogradsku Marakanu, na meč protiv Crvene zvezde u Ligi šampiona.