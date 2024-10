Barbarez uoči meča sa Njemačkom: "Postoji samo jedna reprezentacija i jedan grb"

Selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez najavio je duel sa Njemačkom.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Bosna i Hercegovina će sutra na Bilinom polju u Zenici dočekati Njemačku u utakmici trećeg kola Lige nacija, a tim povodom danas je u Sarajevu održana pres konferencija.

Selektor Sergej Barbarez je istakao kako je na njemački pritisak najlakše odgovoriti pritiskom sa naše strane. Kako kaže, spremljen je plan kako se želi igrati, kao i plan B, ali opet sve zavisi od razvoja situacije na terenu.

“Najlakše je odgovoriti pritiskom. Jednostavno. Da ne ulazim u detalje neke, možda i neko iznenađenje bude na terenu što se tiče taktike. VIdite ovo, ide utakmica, priprema, analiza, dosta vremena provodimo ispred tv, video panela, idemo u detalje, kao što i mora. Onda se napravi neki plan, ideja i pokuša se ta ideja sprovesti na terenu. Imamo neki plan B, a onda dolazi ono što se odvija na terenu, naša neka reakcija na to šta se odvija, ako je negativno. Sigurno da će Njemačka imati pritisak, i da su dominantni tako, i protiv Holandije su bili, to se neće mijenjati ni protiv nas. Individualna kvaliteta će mnogo značiti i sa njihove i sa naše strane. Kažem momcima, nije važno imati duel, nego imati volju da se taj duel dobije. Ta razlika odlučuje sutra utakmicu, željeti dobiti duel i ako budemo dobri u tom segmentu, možemo izvući nešto pozitivno”, poručio je Barbarez, a prenosi Sport1.

Govorio je Barbarez i o nekim provokativnim člancima u njemačkim medijima.

“Uvijek će biti ovakvih ili onakvih članaka. Sve to dođe do mene. Kada je 99% kako treba da bude, samo realistično, onda je to ok. Ja nemam problem sa tim uopšte. Ako nije motivacija novinari koliko vas je na pres konferenciji, stadion ispunjen, svakodnevni razgovori sa igračima, onda nismo ni zaslužili da budemo ovdje. Naravno da je ova utakmica motivacija, i za mene, i za momke koji su rođeni u Njemačkoj, ali postoji samo jedna reprezentacija i jedan grb”, dodao je on.

Utakmica BiH - Njemačka igra se sutra (petak) od 20.45 na stadionu Bilino polje u Zenici.