Barbarez objasnio izostanak Hadžikadunića: "Postoje stvari koje ne trpimo!" O Kruniću: "Ova 23 igrača su u prednosti"

Sergej Barbarez obratio se novinarima obrazlažući spisak igrača za mečeve sa Njemačkom i Mađarskom.

Izvor: Promo/FS BiH

Sergej Barbarez pročitao je ovog ponedjeljka spisak igrača na koje računa za utakmice trećeg i četvrtog kola Lige nacija protiv Njemačke i Mađarske u Zenici 11. i 14. oktobra.

Novo ime je golman Martin Zlomislić, koji nikad do sada nije branio za sniorski bh. tim, dok je rođeni Mostarac ovog puta odlučio da izostavi Denisa Hadžikadunića, Radeta Krunića i Kenana Pirića, o čemu je govorio na konferenciji za novinare u prostorijama Fudbalskog saveza BiH.

"Sa Denisom nije bio zadovoljan kompletan stručni štab što se tiče terena. Onda dolaze stvari koje pogotovo nećemo da trpimo, te izjave od majke, oca, brata, sestre, cure, menadžera... Toga više neće biti. Na te stvari igrači moraju da utiču, to više neće dolaziti u obzir. Sigurno ima 90 posto veze samo sa terenom, nismo bili zadovoljni sa Denisom i njegovim radom. Njega ne treba zaboraviti. O tim stvarima čitav stručni štab ima isto mišljenje. Nije odluka mene, Emira (Spahić, op.a.), nego čitavog stručnog štaba. Jednoglasna odluka o svemu, diskutujemo o svim stvarima. Toliko noći se probudimo i donesemo odluke. Nije odluka za ili protiv nekog, nego za reprezentaciju BiH", rekao je Sergej Barbarez, dodavši:

"Ovo nije rigorozna mjera, samo normalna. Ne treba potencirati da je ovo smak svijeta. Na spisku su 23 igrača i oni zaslužuju da budu u sastavu. To je sve. Ništa se ne radi pojedinačno. Znam kako ćete vi sad o tome pisati ili ne, sa svima mi pričamo. Moram reći da se jedini Hajradinović udostojio da me zovne i ispriča priču sa njegove strane. Samo kroz komunikaciju možemo da napredujemo. Neke stvari koje imaju veze sa disciplinom nećemo da trpimo."

Dotakao se komandant bh. tima i izostanka veziste koji je nedavno postao član Crvene zvezde.

"Nisu disciplinske mjere. Naše je pravo da izaberemo 23 igrača koji će ovdje biti. To smo uradili jer su ova 23 igrača u prednosti. To je sve. Nema nikakvih ličnih stvari, da nekoga volim manje ili više, to ne postoji. Uvjereni smo da je ovdje ono najbolje što imamo."

Izvor: Promo/FS BiH

Startna postava, ističe Barbarez, i dalje je "u magli".

"Ne bi bilo korektno da sad imam svih 11 igrača, kao što radi Anćeloti. On to sastavi dan prije jer zna ko će mu igrati. Ovo je naša treća zvanična utakmica. Potrebne su godine da se nešto napravi, a neki bi poslije tri utakmice tražili rezultat. U fazi smo pronalaženja ekipe."

Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak, 7. oktobra, od 16.00 časova, a Barbarez je najavio drastične mjere ako bilo ko od igrača zakasni.

"Gledao sam ova posljednja dva okupljanja. Dolazili su kako htjeli, pomjerali stvari, tih stvari neće biti. Ako neko zakasni minut, taj neće biti tu za to okupljanje. Vodićemo računa šta je reprezentacija i koja prava ona ima. Od nedjelje u 18.00 do ponedjeljka u 16.00 da su svi tu. Svi", kategoričan je Barbarez.

(mondo.ba)