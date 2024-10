"Vlahović ima porodične probleme i ja ih znam": Bivši selektor stao u odbranu Piksija, nije bojkot

Dragan Okuka ubijeđen da se Dušan Vlahović vraća u reprezentaciju Srbije već u novembru.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Švajcarsku 2:0 (1:0) i to bez nekoliko vrlo važnih igrača. Između ostalog, nije bilo najskupljeg srpskog fudbalera Dušana Vlahovića, drugi put zaredom. Kako je Piksi saopštio, u pitanju su porodični razlozi zbog kojih nije mogao da se odazove, a da nije u pitanju nikakav bojkot.

"Ima Vlahović porodičnih problema i ja ih znam, alii nećemo da ulazimo u njegovu intimu, ali to nema nikakve veze sa Piksijem, kao što se pričalo", rekao je bivši selektor mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore Dragan Okuka za K1.

Ubijeđen je da će Vlahović i Milinković-Savić biti u sastavu već od novembra, posebno kada su u Leskovcu vidjeli da se vratio taj pravi timski duh, za koji odaje priznanje Piksiju.

"On ovu Ligu nacija koristi da 'podmladi' reprezentaciju, omogućavajući dolazak nekih novih klinaca da igraju i da pripreme tim i igru za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo kako bismo uspeli da odemo na prestižno takmičenje. Zaboravili smo na Kostu Nedeljkovića, Strahinju Erakovića i Nikolu Čumića. Piksi to radi, a ovaj rezultat mu omogućava da do kraja sprovede svoje planove i proširi krug igrača. Tu je i mali Andrija Maksimović koji je skrenuo pažnju na sebe; izuzetan je talenat. Piksi mu je dao šansu, on samo može da napreduje i napredovaće", naglasio je Okuka.

Izvor: K1/Screenshot

"Kritika je normalna u životu, ali mi ne kritikujemo već ponižavamo ljude i struku. Skloni smo da idemo iz krajnosti u krajnost. Piksi je dobio jednu sjajnu priliku i potez. Mnogima je promaklo u prvom poluvremenu smo se dosta patili. Imali smo sreće i taj autogol koji su imali Švajcarci. Drugo poluvreme iznenađujuće za mnoge je bilo, jer je Piksi ostavio Grujića u svlačionici. Video je da je MItrović odsečen totalno, niije dobio dve lopte. Ne može sam da se bori i to je bio njegov rizik i šmekerski potez da uvede Jovića, kako bi rasteretio Mitrovića. Da li je Mitrović dobio prostor da da onako fantastičan gol, zato što je Jović igrao? Vjerovatno!", naglasio je poznati trener.

Prema njegovim riječima, Srbija nije ni Španija, ni Francuska, ni Brazil ili Argentina, ne raspolaže sa toliko vrhunskih igrača, pa zato treba biti strpljiv i računati na sve igrače koji su na raspolaganju. Možda to pokažemo već protiv Španije?

"Momenti su dobri, jer i Španija ima određene probleme. Kod svih velikih reprezentacija dolazi do zamora. Mučili su se sa Danskom, pobijedili ih 1:0. Ne treba da se zanosimo. Iskreno se nadam da ćemo pokazati strast i želju. Idealno bi bilo da Danci izgube od Švajcaraca, ali nismo ni tu sigurni. Moramo pobijediti Dansku u Leskovcu kako bismo bili drugi u grupi", zaključio je.