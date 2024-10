"30 godina u Partizanu pričaju, a nikad nisu uradili kako treba": Savo Milošević traži važnu promjenu u Humskoj

Trener Partizana o neophodnoj promjeni u sistemu rada u klubu

Uoči gostovanja Novom Pazaru u ponedeljak (16), Savo Milošević je priznao da je veliki protivnik utakmica pred praznim tribinama, kakva će biti ta na Gradskom stadionu.

"Mrzim utakmice bez publike, pa makar to išlo i na moji štetu. Fudbal gubi svaki smisao bez publike. Sad su opet to neke vanfudbalske stvari koje niti mogu, niti imam pravo da komentarišem. Ne radujem se tome. Uvijek govorim iz srca, otvoreno i direktno. Koliko god nam to možda sad koristilo, ali igrati fudbal bez publike... Imam problem da nađem način da motivišem igrače, jer je to potpuno druga psihologija. I ono što će se dešavati na terenu je drugačije od onog što bi se dešavalo. U koroni je bila malo drugačija situacija, nismo imali pravo da se žalimo jer smo bar mogli da radimo. Ljudi su gubili živote u toj pošasti i nadam se da se to neće ponavljati", počeo je Milošević.

Tokom pauze u oktobru ekipa je išla u etno-selo Stanišići na mini-pripreme. "Radili smo na timskom duhu u pauzi, to je bio jedan dio. Uspjeli smo dosta stvari da uradimo. Nemam šta da zamerim, to je dobra baza i osnova, a sledi teži dio, da to prebacimo na teren. Momci rade fenomenalno i možemo biti prezadovoljni poslije pauze".

Rasim Ljajić, budući predsjednik kluba, rekao je da mu je Milošević pričao o timu i planovima. "Razgovarali smo o okviru i pravcima kojima bi trebalo da ide klub, ne bih pričao o tome jer to ide van mog sportskog djelokruga. Moram da budem dio razgovora, dogovora, na kraju i rješenja, jer će se to odražavati i na tim".

Bio je upitan i za buduće promjene u timu. Prema njegovom mišljenju, ekipu bi formirao sa "drugačijom kompozicijom od trenutne". Da li je Partizanu potrebna bolja baza talenata?

"U svakom smisku je neophodna, a potpuno bi bilo besmisleno da to nemamo u državi u kojoj smo, u kojoj je neriješen status kluba kada je u pitanju dugoročno finansiranje. A i kada pogledate talenat koji naša djeca imaju po rođenju, bila bi glupost da ne koristite takvu 'sirovinu' da je pravite vrhunski proizvod. Omladinska škola mora da bude prioritet i 30 godina to pričaju rukovodioci Partizana, ali to nikad nismo uradili kako treba na nivou kluba. Ako kažemo da je omladinska škola prioritet, to podrazumijeva niz stvari. Pričao sam o tome sa budućim predsjednikom i on shvata ozbiljnost te teme. Dobro u ovakvim situacijama je to da u omladinskoj školi uvijek ima poneko, bez obzira na rad, na situaciju, krizu... ali suština je da škola ima sistem rada u kojem će se klinci izdvajati, a ne da kad dođe u 18 godina bajamo da li je ili nije. Imamo u klubu primjer Paka Furera, francuska škola, tehničko-taktički potpuno savršen igrač. Nemam tu ništa da radim s njim, kao ni fizički, savršen igrač, do 16. godine završe obuku, poslije je samo sticanje iskustva. To sam sa Mitom Mrkelom pokušavao i u Fudbalskom savezu da radim. To nije naučna fantastika, možemo i mi", rekao je Milošević.

"Ponoviću da nas kao klub čeka jako težak period u svakom smislu, to nije opravdanje već je tako. Meni je bilo bitno da sam vidio veliki entuzijazam, želju i energiju da nešto uradimo, a to je bitno. Da što prije izađemo iz traumatičnog perioda. I to nije jedan čovjek, dosta ljudi u klubu moraće da zapne da se vratimo u normalne okvire".

O Novom Pazaru je pričao kroz prizmu najboljeg igrača. "Adem Ljajić je najbolji igrač lige, ali Novi Pazar nije onaj tim od prije tri-četiri godine i Novi Pazar nije samo Adem Ljajić", završio je on.