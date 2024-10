"U politici su časne sestre u odnosu na fudbal": Ljajić otvorio dušu o haosu u Partizanu i najavio otkaze

Rasim Ljajić pričao je detaljno o svim problemima u FK Partizan, otkrio je i da mu je Savo Milošević rekao da sedmorica igrača nisu ni za Superligu...

Izvor: MN PRESS

Rasim Ljajić preuzeće mjesto predsjednika Partizana i ima jedan cilj - da vrati klub na staze stare slave. Svjestan je da je pred njim težak posao i da će morati mnogo da radi da bi u tome uspio.

Potvrdio je to i on sam. "Pričao sam sa trenerom i rekao mi je da u ekipi ima sedam igrača koji po kvalitetu ne bi mogli da igraju ni u jednom timu Superlige, a ne u Partizanu. Zašto su tu? To je dobro pitanje. Sramota je da objašnajvam šta je u pitanju. Ne znam i ne mogu da ulazim u namjere, takav je efekat. Imamo sedmoricu koji ne služe ničemu. Došlo je preko 30 igrača u dva prelazna roka i svaka greška mora da se svede na minimum minimuma. Svaka greška se skupo plaća, a sa ovakvim stanjem je svaka greška duplirana", rekao je Ljajić gostujući u emisiji na "Prva TV".

Slikovito je opisao šta ga čeka. "Svi prijatelji i oni koji me sretnu me pitaju da li sam normalan i šta će mi to, da ulazim u taj mulj i kažu da niko iz njega nije izašao čist. Čovjek je satkan od čudnog materijala, dok nisam ušao u fudbal mislio sam da u politici ima svega i svačega, ali u politici su časne sestre za ono što možete da doživite u fudbalu."

Dodatno je pojasnio na šta misli i poručio da će svi novi ljudi u klubu da rade za džabe. "Sve što vidite ispod površine je ružno i teško i mora čovjek da traži neka rješenja koja nisu konvencijalna. Ako poštujete neka pravila, automatski ste dole. Lagao bih ako bih rekao da nisam imao dilemu, imam je i sad, ali nemam kud. Riješio sam i to mi je prioritet svih prioriteta. Ne treba mi ni slava ni novac, svi ćemo raditi bez ijednog dinara. Partizanu treba pomoć, svi koji vole klub treba da pomognu."

"Gore od ovoga ne može"

Uvjeren je da će stvari brzo da krenu na bolje. "Napredak može da se napravi, gore od ovoga ne može. Ne treba stvarati velika očekivanja, to je neka druga krajnost i opasnost. Čarobnog štabića nema, da nije bilo države ne bi bilo ni licence. Već 15. januara slijedi nova takva obaveza, pa u martu, niko neće da daje nekome ko je hroničan bolesnik i kome nema spasa. Ovaj budžet od 22 miliona mora da se smanji za najmanje pet, 10 miliona prema igračima moraju da se smanje na sedam ili osam, od tih 10 ide 5,5 na strance. Mora da se promijeni, da se naprave uštede kako bi neko mogao da pomogne. Moramo da očistimo našu kuću, ne da se trkamo sa drugima."

"Neko će da ostane bez posla"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Biće i "rezova" u klubu. "Neko će da ostane bez posla. Klub nema odakle da izdrži 250 zaposlenih, ostaće ono što je potrebno. Nisam spasilac, ali hoću da kažem da svi moramo da se stegnemo ako želimo da klub da ozdravi. Nije lov na vještice, ne tražim krivce, želim da napravim nešto. Aspirinom se ne liječi karcinom. Potrebni su rezovi, što bezbolnije može. Bil Gejts ne bi dao pare za nešto što nema perspektivu."

Prokomentarisao je i prethodni vječiti derbi. "Bez jake Zvezde i Partizana i sve jače Vojvodine, kao i jakih regionalnih centara i klubova nikada nećemo imati reprezentaciju koja na međunarodnom nivou može da napravi rezultat. Siguran sam da svaki normalan ljubitelj fudbala želi da Partizan stane na noge. Gledao sam derbi u kafiću gdje su navijači oba kluba. Niti se oni raduju niti mi tugujemo zbog gola. Derbi je izgubio svaku draž, kao da igraju sa nižerazrednim klubom. Zato je oporavak Partizana značajan i za oporavak srpskog fudbala", zaključio je Ljajić.