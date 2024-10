"Domaći i stranci nisu pričali u Partizanu!" Voditeljka pitala Savu: Šta ti je ovo trebalo u životu?

Savo Milošević otkrio da domaći i strani fudbaleri u Partizanu jedva da su pričali i uvijek su bili odvojeni, na čemu je radio tokom pauze - da ih spoji u jedan tim. Voditeljka ga pitala: Šta ti je ovo trebalo u životu?

Savo Milošević vratio se nedavno na klupu Partizana, uprkos tome što je klub u veoma teškoj situaciji. Finansijski i rezultatski klub veoma loše stoji, navijači već dugo bojkotuju rukovodstvo, a Milošević je došao u trenutku kada nisu bile izvjesne još ni promjene koje se očekuju od 21. oktobra.

Zbog svega toga Slađana Tomašević, voditeljka "Beogradske hronike" na RTS-u, upitala je direktno Miloševića: "Šta ti je to trebalo u životu? Ali da mi ne kažeš ono ljubav, odrastao si u Partizanu...".

"Onda neću da odgovorim ha-ha. Pored te ljubavi prema Partizanu, važno je da kažem da ne ulazim u nešto ako ne vjerujem da mogu da odradim to dobro. Bez obzira na situaciju kakva je sada u Partizanu, stručni dio - tim i igra - mogu da se poprave. Što se tiče drugih stvari, one su u drugim rukama i zavise od drugih faktora, ali neću time da se opterećujem. Bio sam fudbaler, bio sam direktor i sada sam trener. To su pozicije koje se bave fudbalom, strukom, a taj kratak period kada sam se dijelom bavio politikom - shvatio sam da to nije moj posao i poziv. Opredijelio sam se da radim samo što je usko vezano za fudbal i zato neću da miješam ingerencije", objasnio je Milošević.

Uz poruku da je sa predsedničkim kandidatom Rasimom Ljajićem pričao i prije nego što je zvanično postao trener, dodao je da od nove uprave očekuje da uspostavi "kakvu-takvu stabilnost", prije svega finansijsku i zbog UEFA monitoringa koji podrazumijeva vraćanje ozbiljnih dugova kako bi se dobila evro-licenca.

"Ništa mimo toga ne očekujem. Što se tiče ostalih stvari, svjestan sam da nećemo moći da trošimo kako se trošilo ranije, treba da iskoristimo šta imamo, a da ono što dovedemo košta malo ili ništa. To su ti uslovi za koje sam ja znao kada sam dolazio ovdje. Ako ne probamo... Smjer kojim je išao FK Partizan do sada je krajnje zabrinjavajući. Država takođe shvata da to više tako ne može. Partizan ima težinu, tradiciju koja mora da se zadrži", naglasio je Milošević.

Nakon pobjede na povratničkom debiju protiv Tekstilca (4:1), Partizan je imao vremena da radi na popravljanju situacije zbog reprezentativne pauze, pa je pred meč sa Novim Pazarom - Savo Milošević odveo svoj tim u etno selo Stanišići. Tamo je uspio da riješi neke probleme, između ostalog i to da stranci i domaći igrači praktično nisu razgovarali.

"Na čemu smo radili? Fizika je uvijek prisutna u fudbalu, pa smo i tamo radili na tome, ali je ideja glavna bila taj tim-bilding. Iako ne volim te strane izraze... Kada sam došao, a bilo je tako i u prvom mandatu, da je bilo odsustvo interakcije među stranim i domaćim igračima. Bili su odvojeni kad dođem na teren, zvao sam ih tim 1 i tim 2. Meni je bio cilj da to promijenim. Najlakše ih je spojiti tako što ih izvadite iz fudbala da se upoznaju u drugačijem svjetlu. Fudbal nema veze s tim. Shvataju tu da imaju druge afinitete, da su posebne ličnosti, da to ne znači da ne moraju da komuniciraju. Tu je u fudbalu svakodnevno opterećenje da jedan drugom smetaju, a kad ih stavite u drugi kontekst - to da brzo rezultate. I sada je dalo", kazao je Milošević i zaključio:

"Ne mogu da obećam, ali sam ubijeđen da će Partizan igrati Evropu".

