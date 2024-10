Bivši reprezentativac Srbije nahvalio Borac: "Imaju dobre igrače, želim od srca da prođu dalje"

Radosav Petrović komentarisao je večerašnju utakmicu između APOEL-a i Borca.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca se sa Kipra vraćaju sa punim plijenom. Banjalučki tim bio je bolji u utakmici drugog kola Konferencijske lige od ekipe APOEL-a sa minimalnih 1:0.

Nije dobro počelo za ekipu Mladena Žižovića s obzirom da je Radosav Petrović pogodio za prednost domaćeg tima. Ipak, sreća je ovog puta bila na strani Banjalučana s obzirom da je Petrović bio u milimetarskom ofsajdu.

Bivši reprezentativac Srbije dao je izjavu za medije nakon meča na stadionu GSP.

„Nikad nije lijepo kada se izgubi pogotovo u Evropi. Ovdje su očekivanja navijača uvijek najviša, pogotovo nakon prošle sezone kad smo osvojili titulu koja se čekala pet godina. Ruku na srce, imali smo dosta promjena na ljeto, ali to ne može da bude izgovor. Ovo nam je već treći trener ove sezone i očigledno da još nismo pronašli neki balans u igri“, rekao je Petrović.

Fudbaler koji je tri godine nosio dres Partizana večerašnju utakmicu je vidio kao ujednačenu, a na kraju je presudio jedan pogodak.

„Što se tiče današnje utakmice, kao i neke druge utakmice što ste vidjeli do sada, moglo je otići na jednu ili na drugu stranu. Jedan pogodak može da presudi kao što je to bilo večeras. Imali smo više loptu, više kornera i centaršuteva, ali nismo uspjeli da stvorimo izgledaniju šansu. Borac je to kaznio i možemo samo da im čestitamo.“

O EKIPI BORCA

Ovaj 35-godišnji fudbaler sa bogatim iskustvom imao je samo riječi hvale za ekipu Borca kojoj je poželio da se plasira u narednu fazu Konferencijske lige.

„Imamo jedan bod i dalje se nadamo da možemo da prođemo, samim tim Borac ima izgledne šanse. Ne znam kakav im je raspored u nastavku, ali s obzirom da 24 ekipe idu dalje, mislim da još svi imaju matematičke šanse da prođu dalje. Borac je čvrsta ekipa i to smo mogli vidjeti i u prvoj utakmici. Gledao sam skoro sve njihove utakmice u kvalifikacijama. Imaju dobre i iskusne igrače, mnoge od njih poznajem i igrao sam ranije protiv njih. Vjerujem da Borac može da prođe u narednu rundu i želim im to od srca“. zaključio je Petrović.