Borac se poslije velikog trijumfa u Nikoziji vraća obavezama u bh. ligi, a prva naredna prepreka je Široki Brijeg.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Jedanaesto kolo Premijer lige BiH biće zaključeno ovog ponedjeljka od 18.00 časova, kada se na "Pecari" sastaju Široki Brijeg i Borac!

Crveno-plavi u ovaj okršaj ulaze osokoljeni velikom pobjedom u Nikoziji nad APOEL-om (0:1). Tim trijumfom drastično su porasle šanse Banjalučana da zaigraju u plej-inu Konferencijske lige. Sada je, međutim bitno da se, kako je istakao trener Mladen Žižović na konferenciji za novinare, vrate u realnost i maksimalno posvete obavezama u bh. prvenstvu, koje, na kraju krajeva, i donosi Evropu.

"Poslije ovakvih utakmica dođe do velikog pražnjenja, kako fizičkog, tako i psihičkog. Emocije su bile velike poslije utakmice, to treba sad da spustimo i da se vratimo u našu realnost. Treba da radimo ono što najbolje znamo, a to je da treniramo i pokušamo da donesemo još jednu pobjedu", riječi su kojima je Žižović najavio večerašnji duel.

