Borac u Širokom Brijegu poslije istorijske pobjede na Kipru: "Emocije su bile velike, to sad treba da spustimo!"

Banjalučani se poslije epskog evro-trijumfa vraćaju domaćim obavezama.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije velikog trijumfa u Nikoziji, fudbaleri Borca se vraćaju obavezama u Premijer ligi BiH.

Crveno-plavi će u ponedjeljak od 18.00 časova, na zatvaranju 11. kola, gostovati Širokom Brijegu, kojeg su savladali na posljednje četiri gostujuće utakmice (tri u ligi i jedna u Kupu BiH).

"Široki Brijeg osokoljen pobjedom u Posušju sigurno želi da napravi novi pozitivan rezultat. Mi danas prvi put treniramo nakon dalekog gostovanja na Kipru, vidjećemo u kakvom smo stanju. Imamo nekoliko rovitih, povrijeđenih, umornih igrača, a poslije današnjeg treninga ćemo donijeti odluku koja je to ekipa koja će istrčati na teren. Sutra putujemo u Međugorje, imamo još jedan trening. Nadam se da ćemo se dobro osvježiti i biti spremni za ovu veoma bitnu utakmicu u kojoj tražimo nova tri boda i ostanak u samom vrhu tabele", rekao je trener Borca Mladen Žižović na konferenciji za novinare.

Podvlači strateg Banjalučana da je poslije epske pobjede na Kipru potrebno "spustiti loptu na zemlju".

"Poslije ovakvih utakmica dođe do velikog pražnjenja, kako fizičkog, tako i psihičkog. Emocije su bile velike poslije utakmice, to treba sad da spustimo i da se vratimo u našu realnost. Treba da radimo ono što najbolje znamo, a to je da treniramo i pokušamo da donesemo još jednu pobjedu. Kvalitetan protivnik, plus kvalitetan teren, svima u ligi je bitno da imamo dobre terene i da na njima možemo da razvijemo dobru igru. Naravno da je za svaku ekipu to dobitak, kada u ovakvim vremenskim uslovima, odnosno krajem oktobra, imate vrhunske terene. To je nešto što je dobitak bh. fudbala", rekao je Žižović, našalivši se na račun Sebastijana Erere koji je dan poslije meča na Kipru postao otac.

"Ovom prilikom želim da mu čestitam. Kao da je znao da ćemo ga pustiti dva-tri dana, pa ima tri žuta kartona. Spojićemo mu to, čestitam mu."

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Prvotimac Aleks Pihler podvlači da je atmosfera u ekipi fenomenalna i da iz toga proizilaze odlični rezultati.

"Iza ove super utakmice koju smo odigrali na Kipru čeka nas ligaška i poslije slobodnog dana, okrećemo se danas protivniku i odradićemo sve da budemo spremni u ponedjeljak. Do sada smo pokazali da smo i na terenu i van njega baš dobri, svlačionica diše kako treba i to da se pokazuje i na terenu", ističe slovenački internacionalac.

PREMIJER LIGA BiH – 11. kolo

Subota:

Sloga Meridian – GOŠK (13.30)

Sloboda – Zrinjski (16.00)

Velež – Posušje (20.45)

Nedjelja:

Igman – Sarajevo (13.00)

Ponedjeljak:

Široki Brijeg – Borac (18.00)

Odigrano u petak:

Željezničar – Radnik 2:0 (0:0)

/Boljević 90+3, 90+7/







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)