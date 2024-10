Ljajić surovo iskren, progovorio o Crvenoj zvezdi: Trebaće nam dvije godine, brže ne može

Rasim Ljajić nije htio da obećava uspjeh preko noći, kaže da će trebati vremena da se stigne Crvena zvezda.

Izvor: MN PRESS

Novi predsjednik privremene uprave u fudbalskom klubu Partizan Rasim Ljajić pričao je o tome kako je stigao na čelo kluba, ali i o dugu koji opterećuje poslovanje i postojanje Partizana. Istakao je da je država spremna da pomogne, ali da prvo crno-bijeli moraju da naprave neke korake kako bi napravili diskontinuitet sa dosadašnjim praksama u Humskoj.

"Brendovi su preveliki. Crvena zvezda igra Ligu šampiona, ima bolji prihod zbog toga i može da proda nekoliko igrača, čime ostvaruje dodatne zarade. Situacija između Zvezde i Partizana nije uporediva. Država je pomagala preko Fudbalskog saveza, koji zatim pruža podršku klubovima poput Zvezde i Partizana jer su to ozbiljni brendovi. Zamislite kako bi izgledalo kada bi se javnosti saopštilo da Partizan ide u stečaj. Naravno da će država pomoći, ali ta pomoć je ograničena. Država će biti spremna da interveniše samo ako vidi da je došlo do diskontinuiteta u odnosu na dosadašnje poslovanje", rekao je Rasim Ljajić.

Više puta je govorio o višku zaposlenih u klubu Ljajić, a naglasio je da on radi bez plate dok se ne riješi situacija u klubu. Vidjeli smo da su tim putem krenuli mnogi bivši fudbaleri koji su zaposleni u Partizanu. Za sada je najavio da će se sa prvim rezutlatima racionalizacije poslovanje izaći uskoro, možda i prije Nove godine.

"Prva procjena pokazuje da imamo višak zaposlenih, čak trećinu više nego što je potrebno za trenutni rad. Drugu procjenu obavlja druga agencija koja radi besplatno, kao i svi ostali koji su uključeni. Čak i ja radim besplatno jer želimo da vratimo klub na pravi put. Pokušaćemo da to postignemo, i siguran sam da će biti napretka. U naredna dva mjeseca izaći ćemo sa prvim rezultatima."

Za sada su u klub stigli Danko Lazović i Predrag Mijatović, a u klubu je i Milka Forcan. Prema njegovim riječima, sve su to Ljajićevi lični izbori iako nije poznavao mnoge od saradnika sve do sada. "Ja sam birao ljude, ali nisam poznavao nikoga osim Milke Forcan. Samo sam jednom razgovarao s Mijatovićem u vezi s jednim fudbalerom. Imao sam jasnu predstavu o profilu koji nam je potreban. Nisam vjerovao da će prihvatiti poziv, s obzirom na to da mu je više puta ponuđeno da preuzme Partizan, a nije razmišljao o tome. Kada je konačno pristao, znao sam da smo već pola posla obavili. Bilo je izazovno, jer je postavljao mnogo pitanja," kaže Ljajić, dodajući da ga je iznenadila prodaja više od 14.000 karata na posljednjoj utakmici.

"Imali smo dvadeset hiljada gledalaca, a prodali smo više od 14.000 karata. Toliko karata nije prodato ni za derbije. Ne pamtim kada je bilo ovako. Ipak, ne smijemo da podižemo očekivanja. Ljudi misle da ne treba više da kukamo, ali ne mogu da se ponašam kao da je sve sjajno kada nije. Moramo da budemo realni u vezi sa stanjem. Nikada ne spominjem nijedno ime, svjestan sam u šta ulazim i šta nas sve čeka. Uradiću sve što je do mene, kao i svi ostali, potpuno transparentno i javno. Svaki dinar koji dobijemo mora biti usmjeren tamo gdje treba. Siguran sam da će napredak biti vidljiv i opipljiv, ali ne smijemo da podižemo očekivanja," kazao je Ljajić.

Što se tiče Danka Lazovića on je stigao na zahtjev Predraga Mijatovića. "Svako zna šta radi u ovom odboru, i zbog toga sam prezadovoljan. Danka Lazovića je predložio Peđa. Jedan od uslova je bio da Danko bude dio kluba, iako ga nisam prethodno poznavao. To sam prihvatio. Suština je da svi moraju da učestvuju u ovome. Imali smo Sulejmanija, koji je radio u skauting službi i rekao da će raditi do juna besplatno. Juče se javio još jedan skaut koji će raditi do februara besplatno. Svi moraju nositi teret, ne možemo se ponašati kao da se ništa nije desilo. Svi smo dio sistema. Ako svi mogu raditi besplatno, a vi ostati na istoj plati, to nije normalno i prirodno. Moram da idem i tražim novac, a neko će mi reći da ima platu od 10.000 evra, pa nije u redu."

Vidjeli smo da su se sastali Zvezdan Terzić i Predrag Mijatović, a u tome Ljajić ne vidi ništa loše. "Potrebno nam je rivalstvo sa Zvezdom, nikako neprijateljstvo. Želimo prirodno i sportsko rivalstvo kako bismo vratili dignitet tom derbiju. Na posljednjem derbiju, ni navijači Zvezde se nisu radovali pobjedi, niti navijači Partizana tugovali zbog poraza. Takva razlika u klasi dovela je do gubitka draži tog derbija. Nije grijeh da dva čelnika kluba javno sjednu i popiju kafu," kaže Ljajić.

A kada će Partizan biti konkurentan Zvezdi? "Volio bih da vam kažem sutra, ali to nije realno. Biće potrebno oko dvije godine, ne može prije. Sa dugom od šezdeset miliona i prihodom koji je apstraktan, plan je da u narednoj sezoni igramo u Evropi, što bi značilo finansijski oporavak i stabilizaciju kluba. Nakon toga možemo da razgovaramo o tome da budemo zaista konkurentni i da se borimo za titulu," zaključio je Rasim Ljajić u emisiji "Uranak" na televiziji "K1".