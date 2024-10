Bekam naciljao novu bombu, dovodi legendu Mesiju u tim: Poslije 25 godina u jednom klubu

Tomas Miler odlazi poslije četvrt vijeka!

Izvor: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije dvije i po decenije Tomas Miler odlazi iz Bajerna! Na kraju sezone 2024/25 navršiće se 25 godina otkako je iskusni ofanzivac došao u klub kao dječak, a sada će sa 35 godina napusti klub. On je legenda kluba, u prvom timu je od 2009. godine i osvojio je mnogo trofeja, ali sada je vreme za neke nove snage.

Informacije iz Njemačke navode da neće završiti karijeru već će nastaviti sa fudbalom i to u Sjedinjenim Američkim Državama. Navodno je on nova želja Dejvida Bekama koji hoće da iskoristi to što Miler na ljeto ostaje bez ugovora. U Inter Majamiju je već skupio mnogo zvijezda, a Miler je najnovija meta.

Znamo svi da su u ovom klubu već Lionel Mesi i Luis Suarez, ali ne samo oni.Stigao je takođe i Serhio Buskets, tu je Đordi Alba i veliki broj Argentinaca - Tomas Aviles, Fakundo Farijas, Oskar Ustari, Nikolas Freire, Franko Negri, Federiko Redondo i Marselo Veigant. Tomas Miler je za Bajern odigrao 710 mečeva i dao 245 golova, a do sada je u karijeri osvojio 12 titula u Bundesligi, šest kupova, osam superkupova Njemačke i dve Lige šampiona. Uz to ima i dva Superkupa Evrope i dvije titule klupskog šampiona sveta.