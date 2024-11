"Da sam igrač, znao bih kako protiv Zvezde": Lalatović se vraća na Marakanu i hoće pobjedu!

Trener Vojvodine Nenad Lalatović ističe da mu je Crvena zvezda "igračka majka", ali hoće da je pobijedi.

Fudbaleri Vojvodine gostuju Crvenoj zvezdi u derbiju kola Superlige, a Nenad Lalatović se vraća na mjesto koje mu je obilježilo dio igračke i trenerske karijere. Na klupi Novosađana Lalatović će pokušati da napravi senzaciju i Vojvodini donese pobjedu koju čekaju gotovo čitavu deceniju, ali je jasno da neće biti lako.

"Šta reći, idemo na Marakanu da igramo protiv ekipe o kojoj ne treba trošiti riječi. Oni su toliko godina učesnici Lige šampiona, prvaci, imaju veliki fond kvalitetnih igrača i treba pričati o njima s respektom, ali ne treba se plašiti. Favoriti su jer se igra na Marakani, ali za mene nema favorita s kim god da igram. Ne treba da ih se plašimo, daćemo sve od sebe, u fudbalu je sve moguće. Dali su pet golova ovome, onome, sedam, raspoloženi su, ali mi smo ih dobro analizirali. Nema prostora za taktičko iznenađenje. Ovo je derbi, veliki klubovi su u pitanju, budite sigurni da ćemo probati da iznenadimo šampiona. Za nas je pozitivan rezultat sve osim poraza. Imamo kvalitet za to. Žao mi je što ne igraju Korać i Petrović. Volim da promijenim sistem, još se razmišljam, oni su mi bitni igrači. Da nemaju kartone, već bih znao kako ćemo odigrati. Od svojih igrača tražim da vjeruju u svoj klub i da shvate da je težak dres Vojvodine. Da vide šta mogu sa učesnikom Lige šampiona, mislim da mogu mnogo."

Imao je Lalatović poruku i za navijače svog tima.

"Pozivam navijače, podrška je potrebna, bili su protiv OFK i Radničkog iz Sremske Mitrovice. Biće jako teška utakmica jer Zvezda igra sjajno, ima kvalitetne igrače kojim jednim potezom mogu da riješe meč, ako niste blizu i ne igrate u oba pravca, onda ste u problemu. Juče smo imali samo oporavak za tim poslije meča u Kupu Srbije, tako da se danas pripremamo taktički za utakmicu. Kad igrate protiv Zvezde, tu ne treba neka posebna motivacija. Sigurno će biti lijepo popunjen stadion i dobra utakmica. Ko bude bolji, neka pobijedi. Ja se nadam da ćemo imati bolji voljni momenat i da ćemo se u osam sati vraćati s pjesmom iz Beograda, i to neporaženi", rekao je trener Vojvodine.

Nije bilo mnogo vremena za uigravanje ekipe Vojvodine od kako je preuzeo tim, ali svakog dana radi da Novosađani budu bolji.

"Treba dosta posla, Vojvodina je bila deveta na tabeli. Nije sve do trenera, ja sam treći trener u 12 kola, moraju igrači da shvate da nose dres Vojvodine. Vojvodina nije tu da vraća igrače u život, ali to je bilo, moraju da igraju velike mečeve. Ja ću dati sve da se moje želje ispune. Znam šta navijači očekuju, ne da se igra lijepo, mora da se pobjeđuje. Moraju da pokažu veću želju za pobjedu nego protiv Radničkog, bio sam ljut. Nisam htio puno da pričam jer sam bio vruće glave, mi moramo mnogo bolje. Ja bih volio da prođem malo formacije sa njima, ali nisam imao vremena. Danas ćemo imati prvi trening da nešto možemo da radimo. Pokušaću nešto da promijenim", istakao je Lalatović.

Da nije trener Vojvodine nego da u subotu treba da nosi dres tima iz Novog Sada protiv ekipe u kojoj je ponikao i bio kapiten, Lalatović bi znao kako - uz mnogo energije, trčanja na oba kraja terena.

"Ne mogu ništa da obećam, mogu da kažem da ćemo dati sve od sebe da odigramo. Ja da sam igrač, znao bih kako da odigram, igrao bih srcem, mora da se trči, morate da trčite dva dana. To je do glave. Oni su kvalitetni igrači. Treba proći pripreme tako da biće to sve mnogo bolje, ako ne bude bolje, ja sam kriv. Znao sam šta preuzimam. Nijednog igrača ne bih promijenio, svi oni mogu da naprave moćnu Vojvodinu da parira sljedeće godine Zvezdi za šampionsku titulu. Da probamo da budemo među prva tri tima. Poslije toga ćemo vidjeti šta i kako dalje."

Vojvodina dugo čeka na trijumf protiv Zvezde u Beogradu...

"Sigurno ćemo probati da pobijedimo u Beogradu poslije osam godina. Pobijedili smo tada kada sam ja bio trener. Daj Bože opet, da prekinemo taj niz, ja bih stvarno dao sve od sebe. Ja sam profesionalac i ponikao sam u Zvezdi, bio sam kapiten kluba, ostaće uvijek moja igračka majka. Moja trenerska majka je Vojvodina, prihvatila me kao sina, osjećam se prelijepo, nigdje se ovako nisam osjećao. Kad izađem na teren, ja sam postao Novosađanin. Daćemo sve od sebe da napravimo rezultat. Srećan sam da budemo neporaženi, ali govorim da moramo da pobijedimo", zaključio je Lalatović.

