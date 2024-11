Tvorac "novog Arsenala" otišao iz kluba: Engleska u šoku, gdje je puklo?

Edu je napustio Arsenal poslije pet godina.

Sportski direktor Arsenala Edu napušta klub poslije pet godina. Svi mediji u Engleskoj bruje o rastanku koji niko nije očekivao, posebno ako se zna da je Edu najzaslužniji za "renesansu" u Arsenalu zajedno sa trenerom Mikelom Artetom, pošto su upravo njegove rizične i dobre kupovine - dovele do toga da se klub bori ponovo za titulu.