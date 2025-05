Eron Gordon doveo djecu pokojnog brata, svi zanijemili u sali: Od velike porodične tragedije se ne razdvajaju

Erona Gordon još jednom pokazao koliko je privržen svojoj porodici i sinovima svog pokojnog brata Drua Gordona.

Krilni centar Denver Nagetsa Eron Gordon pojavio se na konferenciji za novinare poslije utakmice sa djecom svog pokojnog brata Drua, nekadašnjeg igrača Partizana, Zejnom (5) i Broudijem (2). "Imate nešto da me pitate?", rekao je on uz široki osmokeh nakon što ih je postavio u stolicu kraj sebe i u svoje krilo. Isprva na trenutak zbunjeni, novinari u Americi kao da su se ustezali da počnu razgovor u tako neobičnim okolnostima, dok su Gordonovi bratanci bili pod blagom tremom.

Pogledajte tu scenu.

Eron Gordon na konferenciji sa decom pokojnog brata Izvor: YouTube/Jeff Skversky

Svoje bratance je izveo pred novinare i još jednom pokazao koliko im je prvržen i koliko brine o njima. Podsjetimo, oni su prošle godine ostali bez oca, Eronovog starijeg brata Drua, nekadašnjeg košarkaša Partizana. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći i u njegovu čast je Eron Gordon ove sezone promijenio broj na dresu u "32", koji je nosio i Dru.

Sa tim brojem na leđima, Eron je pogodio presudnu trojku u prvoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije u Oklahomi. Pogledajte kako je to uradio:

Druova udovica Anđela Gordon sa svoje dvoje djece izbliza prati uspjehe Erona Gordona i njegovih Denver Nagetsa ovog proljeća. Spletom okolnosti, nisu bili u dvorani kada je Eron dao jedan od najznačajnijih koševa u karijeri, zakucavanje za pobedu protiv Los Anđeles Klipersa.

"Zaplakala sam, videla sam Drua u tome"

"Zaplakala sam, bilo je to nevjerovatno. Ludo je to što nismo bili tu da izbliza vidimo taj koš u posljednjoj sekundi, ali 'vidjela' sam njegovog brata Druga u svemu tome. Svi smo 'poludjeli' zbog tog koša i bilo je sjajno vidjeti momke dok gledaju šta radi njihov stric. Njihovi osmijesi bili su neprocjenjivi u tom trenutku", rekla je ona za "Endskejp".

Dru Gordon bio je veliki talenat američke košarke, nastupio je na prestižnom "Džordan Brend Klasiku" 2008. godine zajedno sa sadašnjim NBA igračima Demarom Derouzenom i Džruom Holidejom i nastupao je za koledže "UCLA" i "Nju Meksiko".

Stariji Gordon nije uspio da se izbori za mjesto u NBA ligi, jer je odigrao samo devet utakmica za Filadelfiju u takmičarskoj 2014/15. U Evropu je stigao 2012. godine kada je potpisao za Partizan, ali nije među crno-bijelima završio sezonu, već u Dinamo Sasariju. Potom je igrao za Banvit, opet za Dinamo Sasari, Šalon, Lijetuvos Ritas, Zenit, Zjelonu Goru, Avtodor, Lokomotivu Kubanj i Budiveljnik. Karijeru je završio u Japanu u sezoni 2022/23.

"Moram da budem uzor Eronu"

"Kao stariji brat, moram da budem primjer i uzor. Ne mogu da budem ponosniji na to kako je Eron napredovao i kao igrač i kao čovjek", govorio je Dru Gordon za "Jahu sports" 2014. godine.

Dru Gordon je bio prisutan i 2023. godine kada je njegov brat ostvario istorijski uspjeh i postao NBA šampion. Nažalost, godinu kasnije, u proljeće 2024, Eron je čuo strašnu vijest. Bio je to 30. maj 2024.

"Kada se to dogodilo, bio sam uz Erona. Bili smo on, ja i Kentavijus Kaldvel-Poup. Sjedili smo, pokušavali to da shvatimo, pričali... Bili smo tu za njega. Drži to uz sebe od kada se dogodilo. bio je to njegov stariji brat", rekao je Majkl Porter Džunior.

