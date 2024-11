Ovo je tim Crvene zvezde za Barselonu: Milojević zna startnih 11 za meč na Marakani

Crvena zvezda igraće protiv Barselone u Ligi šampiona, Milojević ima problem sa povredama.

Crvena zvezda u srijedu uveče dočekuje Barselonu na Marakani (21 čas). Očekuje se da će stadion da bude pun i da će crveno-bijeli imati veliku podršku i pravi "vjetar u leđa" protiv jednog od najboljih timova na svijetu i ekipe koja trenutno igra po mnogima i najljepši fudbal.

Vladan Milojević ima plan i ideju za taj meč, ulogu apsolutnog favorita prepustio je španskom timu, ali to ne znači da će istaći bijelu zastavicu prije meča. Zbog velikih problema sa povredama, moraće da kombinuje i da traži neka drugačija rješenja.

"Istorija nas je naučila samo jedno, a to je da se borimo kao lav. Nije me sramota. Rekao sam mojim igračima da sam gubio, nosio to muški i sada ću i oni to znaju. Kada se završi meč bitno je samo da daju maksimum. Neka bude bunkeraš Miloje opet opalio kontru. Ja baš sutra očekujem mnogo pošto niko ne očekuje", rekao je Milojević u najavi meča.

Koga će Milojević izabrati?

Da krenemo od početka, na golu neće biti promjena. Omri Glazer je povrijeđen i među stativama će biti Marko Ilić.

Kada je u pitanju odbrana, očekuje se da će Vanja Drkušić da se nađe u startnih 11 i da će uz njega stub odbrane da čine još Naser Điga i Uroš Spajić.

Ispred njih se očekuju četvorica igrača koji će imati važnu ulogu da pomažu defanzivcima i da spriječe ubitačne napade Barselone - Seol Jung Vu, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik i Felisio Milson.

Nešto istureniji biće Silas Katompa Mvumpa i Andrija Maksimović, dok će napad Zvezde predvoditi Šerif Endiaje.

Da rezimiramo: M. Ilić - Drkušić, Spajić, Điga - Seol, Krunić, Elšnik, Milson - Maksimović - Silas, Endiaje.