"Zvezda je dobar tim, ima brze napadače": Hansi Flik oprezan na Marakani, zna recept za pobjedu u Ligi šampiona

Hansi Flik odgovarao je na pitanja medija pred meč sa Crvenom zvezdom.

Barselona je stigla u Beograd i sprema se za meč u Ligi šampiona protiv Crvene zvezde. Na Marakani će gostovati u srijedu od 21 čas. Prije tog meča trener španske ekipe Hansi Flik odgovarao je na pitanja medija na konferenciji.

Pohvalio je srpski tim i bilo je to jedino pitanje koje su mu strani mediji postavili u vezi crveno-bijelih. "Ovo je novi format Lige šampiona, važno je pobjeđivati, znamo da nas čeka težak meč. Igramo protiv dobrog tima koji voli da igra fudbal, ima brze napadače, neće biti lako, ali je naš cilj da pobijedimo", rekao je Flik.

Izveli su statistički podatak koji kaže da je Barselona ove sezone čak 99 puta uhvatila protivnike u ofsajd zamke. "Sve to je statistika, to je jedna od ideja koju imamo, dobro smo povezani u svim dijelovima tima. Odbrana, sredina, napad, naša posljednja linija i cijeli tim rade dobar posao. Nadam se da će tako biti i u srijedu. Važno je da pravimo pritisak na lopti i to želimo. Oni vole da imaju loptu u svom posjedu i ako nemaju pritisak, onda ćemo da budemo u opasnosti."

Nije mu se dopalo opuštanje koje je primijetio u gradskom derbiju sa Espanjolom i dešavanja iz drugog poluvremena. "Poslije meča sam rekao i ekipi da znam da smo igrali fantastično u posljednjih mjesec dana i u prvom poluvremenu protiv Espanjola i to je kvalitet koji tim ima. Igrao sam i ja fudbal i znam da sve djeluje lako kada vodite sa 3:0 i moramo da prihvatimo takve stvari. Ovo je Liga šampiona, svi znaju koliko je važno pobijeđivati. Imamo isti cilj i mi i drugi klubovi, želimo da se nađemo među osam najboljih kako bi bilo manje mečeva u januaru i februaru i to je naš cilj. Fokusirani smo na sebe, pokazali smo igračima stvari koje nisu bile dobre, ima tu i pozitivnih stvari naravno. Nadam se da ćemo prikazati dobru partiju."

"Zašto se Barsa muči u gostima?"

Zanimalo je novinare i zašto se Barsa muči da pobjeđuje u gostima. "Možete da zamislite šta ću da kažem. Prošlost me ne zanima, radujemo se budućnosti. Tim igra odlično, da pravimo poređenja sa dešavanjima u prošlosti, to ne radim. Želim da budemo uspješni u Ligi šampiona, imaćemo dobru priliku da u tome uspijemo u srijedu."

Nada se da će se Gavi uskoro u potpunosti vratiti u tim poslije povrede. "Pričao sam sa njim, idemo korak po korak, posetepeno. Imaće više minuta, zavisiće i od toga kako se meč kreće i šta se dešava na terenu. Ide mu dobro, trenira, igrao je protiv Espanjola, imao je dobre minute."

Zadovoljan je onim što je zatekao u Barsi. "Prije nego što smo došli analizirali smo cijeli tim, svakog igrača i ono što smo vidjeli jeste da postoji kvalitet. Ako želite da implementirate novu filozofiju ili da mijenjate stvari, onda igrači moraju se osjećaju dobro da bi to funkcionisalo. Pomaže i to što imamo dobre rezultate."

Poslije meča sa Bajernom i ubjedljive pobjede navijači kažu da se vratila ona stara Barselona koja može da osvoji titulu u Ligi šampiona. "Imamo još mnogo posla prije nego što se to dogodi. Ima mnogo fantastičnih timova koji imaju isti cilj, da osvoje Ligu šampiona. Bolje je da naporno radite nego da pričate o tome. To je naš način, radimo, idemo polako, fokusirani na ono što želimo i tako će da bude i u srijedu protiv Zvezde."

Tvrdi da ne gleda tabelu i da se ne bavi kalkulacijama oko broja poena. "Ne, ne. Ne znamo, ne pratimo to, važno je pobjeđivati. Dobro stojimo na tabeli, ne znam tačnu poziciju, jer tek počinjemo. Važno mi je da se nađemo među osam najboljih, to nam je cilj i vjerujem da možemo da ostvarimo", zaključio je Flik.

