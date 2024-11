Zlatan u suzama, sa njim plakala cijela Švedska: Još pamte Ibrahimovićeve riječi o tri smrti!

Javnost u Švedskoj sa mnogo emocija dočekala govor Zlatana Ibrahimovića o preminulim fudbalerima.

Izvor: Atila AltuntaÅŸ / AFP / Profimedia

Zlatan Ibrahimović je rođen iz braka Šefika Ibrahimovića i Jurke Gravić, a uprkos svom balkanskom porijeklu postao je jedan od najboljih fudbalera u istoriji Skandinavije. Šveđani su ga obožavali u igračkim danima, a i na evropskom nivou dominirao je noseći dres nekih od najvećih klubova sa kontinenta. Čak 12 puta bio je najbolji fudbaler u Švedskoj, a jedna dodjela bila je potpuno drugačija od ostalih.

Iako je javnost navikao da bude u centru pažnje i glavna zvijezda gdje god se pojavi, na današnji dan prije tačno 10 godina je odlučio da ostane u sjenci tragičnih događaja. Preuzeo je "Guldbollen", nagradu za najboljeg igrača godine u Švedskoj, a zatim je cijela država plakala zbog njegovog govora. Odlučio je da sa govornice priča o švedskim fudbalerima Klasu Ingesonu i Pontusu Segestromu.

"Ovo je nagrada za nešto što radim dobro i to je u redu, ali je potpuno nebitno. Večeras, kada smo svi ovdje, potrebno je da odamo počast Klasu Ingesonu i Pontusu Segestromu, koji su nas napustili", rekao je ibrahimović i dodao: "Tugujemo zajedno, nekako je ova godina prošla tako... Izgubio sam brata kog je odnijela ista bolest prošlog proljeća. To su mnogo važnije stvari od fudbala, to je stvarni život. Neka im je slava i neka počivaju u miru."

Ko je bio Klas Ingeson?

Nekadašnji vezni fudbaler iz Švedske napravio je sasvim pristojnu fudbalsku karijeru. Igrao je za Geteborg, Mehelen, PSV, Šefild venzdej, Bari, Bolonju, Olimpik iz Marseja i Leće. Bio je reprezentativac Švedske čak 57 puta, a igrao je i za nacionalni tim na Svjetskom prvesntvu 1994. godine kada su stigli do polufinala. Sa Geteborgom je osvojio Kup UEFa, a sa Bolonjom Intertoto kup.

Nakon igračke karijere Klas je radio u drvnoj industriji, a u fudbal se vratio kao trener mladog tima Elfsborga. Kasnije je jednu sezonu radio i kao prvi trener tog kluba, ali je tada već imao ozbiljnu dijagnozu. Prvi put mu je dijagnostikovan mijelom 2009. godine, ali se u potpunosti oporavio i vratio normalnom životu. Ipak, opaka bolest se vratila, a Ingeson je u 47. godini preminuo zbog malignog oboljenja koštane srži.

Ko je bio Pontus Segestrom?

Drugi fudbaler kojeg je Zlatan Ibrahimović pomenuo bio je defanzivac u mlađim kategorijama nacionalnog tima Švedske. On je igrao za Bromapojkarnu, Odense, Landskronu, Stabek i Bromapojkarnu u kojoj je završio karijeru zbog teške bolesti sa kojom se suočio. Igrao je za reprezentaciju Švedske do 17 i 19 godina, a osvojio je i šampionsku titulu u Norveškoj.

Preminuo je u oktobru 2014. godine u 34. godini, a samo nekoliko mjeseci ranije njemu je dijagnostikovan težak obliku tumora na mozgu. Borba za život počela je odmah, liječenje je bilo izuzetno zahtjevno, a Pontus nije uspio da se izbori protiv veoma teške bolesti.

Zlatanov brat preminuo od raka!

Smrt rođenog brata teško je pala Zlatanu Ibrahimoviću. "Brat Sapko koji je bolovao od leukemije, izdahnuo mi je na grudima. Sahranili smo ga po muslimanskim običajima. Otac nije ni suzu pustio. Sutradan je otišao na groblje, plakao je od jutra do večeri. Sam", prisjetio se bolnih momenata Zlatan.

Sapkova teška bolest zauvijek je promijenila Zlatana... "Na ruci sam istetovirao datum rođenja mog brata Sapka koji je umro u 42. godini, 30. april 1973. Leukemija ga je odnijela za samo 14 mjeseci zato ne želim da razmišljam o budućnosti i koncentrisan sam isključivo samo na ovaj trenutak, na sadašnjost", napisao je u autobiografiji, uz dodatak: "Sa svom fizičkom snagom koju sam imao, sa svim novcem, sa svim poznanstvima, nisam mogao ništa da učinim da pomognem bratu. Osjećao sam se potpuno nemoćno, kao apsolutna nula. Bio sam uništen."