"Zaustavite ga, ubiće Zlatana na mjestu": Ibrahimović krenuo na pogrešnog, ove batine nikad nije zaboravio

Zlatan Ibrahimović htio je da se obračuna sa saigračem Ogučijem Onijevuom na treningu Milana. Završio je na podu i brzom reakcijom ostalih prošao je sa lakim povredama.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Zlatan Ibrahimović (43) imao je tokom karijere nekoliko žestokih sukoba na utakmicama, poput čuvene svađe sa Romeluom Lukakuom. Ipak, ta frka bila je ništa naspram njegove tuče sa nekadašnjim igračem Milana, Amerikancem Ogučijem Onijevuom (42).

U sezoni 2010/11 njih dvojica bili su saigrači u Milanu i na treningu je izbila takva tuča među njima da su se saigrači uplašili da će Onijevu doslovno ubiti Šveđanina. Amerilkanac je visok 193 centimetara, bio je jedan od najsnažnijih štopera u Evropi i vjerovatno bi Zlatan izvukao deblji kraj da ih nisu razdvojili, bez obzira na to što je dva centimetra viši od Onijevua.

Nekadašnji napadač Milana, Brazilac Alešandre Pato, vidio je taj sukob izbliza i ovako ga je zapamtio. "Onijevu je startovao na Ibrahimovića na treningu i slučajno ga je udario po članku. Nastavio je da normalno igra poslije toga, nije imao namjeru da ga povrijedi, već da uzme loptu. A Ibrahimović se tek oporavio od povrede i još nije bio siguran u stanje članka", kazao je Brazilac.

"U jednom trenutku je Onijevu stao na loptu, a vidjeli smo da Ibrahimović trči na njega otpozadi. Uklizao je sa dvije noge, da bi ga žestoko povrijedio. A Onijevu je bio zaistas dobar i velikodušan momak. Ibrahimović je poslije toga ustao i pokušao je da ga uhvati za majicu, da bi ga opet oborio, ali ga je Oguči uhvatio, stegnuo i oborio ga za sekund. Ibra je ogroman, ali ga je Onijevu nevjerovatno lako oborio na pod. Kao da je podigao čašu. Skočio je poslije toga na njega, onesposobio ga i spremao se da ga udari, a onda su svi počeli da viču: 'Stani, stani, ubićeš ga!'", pamti sve detalje Pato, skoro deceniju i po kasnije.

Onijevu je otišao iz Milana na polovini te sezone, u januaru 2011. i nije ostavio zapažen trag na San Siru, ali ta tuča na treningu je stala urezana svima u sjećanje. Pa i samom Zlatanu.

Ovako je Ibrahimović govorio o sukobu sa Amerikancem:

"Imao sam probleme sa Ogučijem Onijevuom, momkom iz mog tima. Bio je Amerikanac veličine kuće i rekao sam jednom saigraču da će se nešto ozbiljno dogoditi. Jednostavno, to sam osjećao."

"Bio je visok skoro 195 centimetara i težak više od 95 kilograma, ali nije mogao da me obuzda. Optuživao me je da pričam svašta, ali to nije bilo tačno. Utišavao me je kažiprstom. Onda je to ponovo uradio, a ja sam pobjesnio. Riječ nisam rekao, već sam odlučio - shvatiće on kako ja znam da govorim 'treš tok'. Sljedeći put kada je došla lopta do njega, zatrčao sam se i skočio stopalima na njega. Ipak, vidio me je i sklonio se. Dodirnuli smo se glavama i poletjeli smo jedan ka drugom. Htjeli smo da pokidamo jedan drugog. Bilo je brutalno. Valjali smo se, udarali, udarali koljenima, bili smo ludi i bijesni, bilo je to kao borba na život i smrt. Zaustavili su me saigrači i pretpostavljam da je to bila dobra stvar, moglo je da završi veoma ružno. U to vrijeme sam razmišljao: 'S*anje, bole me grudi', pa smo morali da idemo na pregled da vidimo kako sam. Slomio sam rebro u tuči. Nije to bilo prvi put da sam imao raspravu sa saigračem."