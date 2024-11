Vinisijus se obrukao, nije čestitao Rodriju na Zlatnoj lopti: "Nikada ne bih uradio ono što je Real"

Rodri je rekao da mu se najveći rival u osvajanju Zlatne lopte još uvijek nije javio.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Priča o dodjeli Zlatne lopte još uvijek se provlači. Već je poznato da igrači Real Madrida nisu prisustvovali dodjeli, posebno je u centru pažnje bio Vinisijus koji je bio viđen za osvajača. Sramni postupak kraljevskog kluba nije ostao neprimjećen, a sada je o njemu govorio i osvajač priznanja - Rodri.

"Vinisijus mi se nije javio, ali ne mogu reći da mi je žao. Meni je stalo do mojih ljudi, porodice i kluba. Nikada ne bih uradio ono što je Real, ne bih eskivirao gala veče, ali nema mi smisla o tome govoriti. Nije me povrijedilo što Real nije prisustvovao, poštujem svačiju odluku, ali kažem, ja bih to napravio drugačije", ispričao je Rodri za radio Kadena Kope.

Rodri se povrijedio u duelu Mančester sitija protiv Arsenala u septembru. Pokidao je ukrštene ligamente, ali i pored teške povrede nada se da neće odsustvovati do kraja sezone. "Osjećam da bih mogao da se vratim već ove sezone. To je moguće i nadam se da će se ostvariti. Ne stvaram pritisak sebi, prioritet mi je pratim što kvalitetniji oporavak, pa ćemo vidjeti. Sezona je duga, imamo i produženo Svjetsko klupsko prvenstvo, stoga se mogu nadati nekoj utakmici", zaključio je Rodri.

Mančester siti se nalazi u lošem nizu, vezali su četiri poraza. Najprije je Totenhem slavio 2:1, a onda i Bornmunt u Premijer ligi (2:1). Sporting je bio bolji u Ligi šampiona ubjedljivim rezultatom 4:1 i na kraju Brajton (2:1). Tako Siti zauzima drugu poziciju u Premijer ligi, dok je u Ligi Šampiona 10.