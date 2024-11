Sarajevski klubovi složni: Lični apetiti urušili fudbal, pokazali smo jedinstvo

Sinoć je održana vanredna sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo.

Sinoć je za novog predsjedavajućeg skupštine Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo izabran je Kasim Cerić, kao najstariji delegat, s mandatom do izborne Skupštine, dok su sa dužnosti smijenjeni dosadašnji predsjednik Salih Fočo i Mehmed Spaho, potpredsjednik Skupštine FSKS.

Nakon Skupštine, sarajevski klubovi su se oglasili zajedničkim saopštenjem.

"Sa zadovoljstvom, ističemo značaj da su na večerašnjoj sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, svih 23 delegata-predstavnika sarajevskih fudbalskih klubova i Udruženja sudija i instruktora Kantona Sarajevo, pokazali jedinstvo i zauzeli stav da u ovom kantonalnom Savezu svi moraju imati samo jedan interes, a to je sport i njegova budućnost. U ovom Savezu, ne smije biti ličnih interesa, zaključeno je večeras. Kao što je poznato, lični apetiti, doveli su u proteklim godinama do urušavanja kvaliteta sarajevskog fudbala.

Novim promjenama Statuta, iz kantonalnog saveza, izbacuju se takozvana fantomska udruženja, te je konačno rad Saveza usklađen sa kantonalnim Zakonom o sportu. S tim u vezi, delegati skupštine jednoglasno su podržali stav da će klubovi iz Sarajeva sami, slobodno i demokratski odlučiti ko će ih predstavljati u Nogometnom savezu BiH, u potpunosti poštujući statut FSKS, zakonske odredbe, rješenja i odluke nadležnih državnih institucija.

Skupština je donijela i odluku o ukidanju suspenzije delegata FK Željezničar čime je omogućeno i daljnje učešće ovog kluba u Skupštini.

Ostvaren je jedinstveni stav koji su podržali sarajevski klubovi: SFK 2000 Sarajevo, GFC Sarajevo, FK Sarajevo, FK Radnik Hadžići, FK Respekt, FK Famos, FK Unis, FK Moščanica, FK Baton, FK Stup, FK Pofalički, NK Jedinstvo Ljubnići, NK Omladinac Doglodi, FK Butmir, FK Saobraćajac, FK Mladost Župča, FK Vratnik, FK Ozren, FK Igman, NK Ilijaš, NK Sašk Napredak, FC Academica te Udruženje sudija i instruktora Kantona Sarajevo", poručili su sarajevski klubovi.