"Mi smo Zvezda, nisam htio da pričam o tome": Nijemci stižu na Marakanu u Ligi šampiona, Mrkela najavio plan kluba

Sportski direktor FK Crvena zvezda oglasio se pred još jednu veliku utakmicu Crvene zvezde, protiv Štutgarta u Ligi šampiona

Sportski direktor FK Crvena zvezda Mitar Mrkela pozvao je navijače da u srijedu dođu na utakmicu Lige šampiona protiv Štutgarta.

"Karata još ima, pozivam navijače Zvezda da kupe preostali broj ulaznica i dođu na stadion, jer će nam njihova pomoć biti neophodna za ono što želimo u utakmici protiv Štutgarta, a to je da pobijedimo. Znate svi koliko je važna Marakana, koliko su navijači bitan faktor u ostvarivanju rezultata Crvene zvezde, oni su bili ključni kroz istoriju i biće nam važni i na utakmici protiv Štutgarta", istakao je Mitar Mrkela za TV Prva.

Svi zainteresovani mogu već danas obezbijediti karte za utakmicu protiv Štutgarta, ali i ekipe PSV, za meč koji će izabranici Vladana Milojevića odigrati u januaru.

"Puštene su u prodaju i ulaznice za PSV, za dvije utakmice koje ćemo odigrati na Marakani. Međutim fokus je na meču protiv Štutgarta jer je on prvi i u ovom trenutku najvažniji. Želimo prije svega da se dobro pipremimo za taj meč i da naše navijače motivišemo da dođu, te da nas podrže u utakmici koja nam je veoma važna".

U prethodnom periodu Crvena zvezda je bila oslabljena zbog velikog broja povrijeđenih igrača, koji se polako vraćaju u trenažni proces.

"Imali smo dosta problema sa povrijeđenim igračima. Sve utakmice koje smo igrali u Ligi šampiona, odigrali smo praktično desetkovani. Nisam želio da pričam o tome, jer mi smo Crvena zvezda i moramo uvijek da idemo na pobjedu, ali svakako da je to predstavljalo problem. Vraćaju nam se igrači, Mimović i Ivanić su u trenažnom procesu, a na treneru Milojeviću je da odluči koliko će da ih iskoristiti u ovoj važnoj utakmici protiv Štutgarta. Radonjić se vratio u trenažni proces, još uvijek ne možemo da računamo na Glazera, ali očekujemo ubrzo i njegov povratak na teren. Za Olanjinku, kao što znate je sezona završena i on će tek u narednoj takmičarskoj godini konkurisati za mjesto u timu. Na treneru Milojeviću je da izabere sastav, on još uvijek razmišlja o tome, na koji način da uključi igrače koji se vraćaju iz povreda, kao i šta je najbolje za njih. Radonjić je doveden kao pojačanje za Ligu šampiona, a Ivanić je neko ko je već dugo godina najbolji igrač. Mimović se profilisao kao fudbaler na koga se može računati, kao i koji ima sve predispozicije da može da igra Ligu šampiona, tako da će njihovo prisustvo u timu biti veoma važno"

Crvena zvezda je posljednji meč odigrala 10. novembra u domaćem prvenstvu i proći će 17 dana do naredne utakmice.

"Većina naših igrača su reprezentativci i oni su imali svoje reprezentativne obaveze. Nama veći problem predstavlja kada ti reprezentativci odu i kada ih nemamo na treninzima skoro dvije nedjelje. Nemoguće je da trener radi ono što bi želio i da uigrava igrače za obaveze koje čekaju tim u narednoj utakmici. To je svakako veći problem, ali su igrači u punom takmičarskom ritmu, treniraju svi zajedno i to veoma dobro. Vjerujem da smo spremni za ono što nas očekuju u utakmici sa timom iz Bundeslige".

Govorio je Mitar Mrkela i ekipi Štutgarta.

"To je tim iz Bundeslige i sve te ekipe imaju veliki kvalitet. Protiv takvih timova je teško igrati, ali mi smo kroz istoriju pokazali da znamo da igramo protiv njemačkih ekipa i uglavnom su te utakmice na Marakani završavane u našu korist. Svi se dobro sjećamo Kelna 2017. godine".

"Novi medicinski centar klub sam izgradio"

Nedavno je svečano otvoren novi medicinski centar.

"To je velika stvar za Crvenu zvezdu, s obzirom na činjenicu da je naš klub u posljednjih desetak godina napravio ozbiljan iskorak u rezultatskom smislu i rastao iz godine u godinu. Svjesni smo da imamo kvalitetne igrače, koji igraju veliki broj mečeva. Mi samo u domaćem prvenstvu imamo 37 utakmica, pet u Kupu Srbije, desetak utakmica u evropskim takmičenjima, to je preko 50 utakmica na godišnjem nivou. Naši igrači su većinom i reprezentativci, igraju desetak utakmica i za svoje nacionalne timove. Opterećenja koja trpe su velika, bez investicije u koju smo dosta uložili, to je teretana i mediko blok, koja je koštala oko 1.6 miliona ne bismo mogli da izdržimo sve napore, koja zahtjevaju takmičenja u kojima mi učestvujemo. Sve je usmjereno na brži oporavak igrača, za preventivu od povreda i za liječenje. Poslije naporne utakmice recimo igrači ulaze u krio komoru na tri minuta, u krio komori je temperatura -169 stepeni. Komora ubrzava oporavka igrača, tako da je bilo neminovno postavljanje takve aparature u naš Mediko blok".

Crvena zvezda je izuzetan infrastrukturni objekat izgradila iz sopstvenih prihoda, naglasio je Mrkela.

"Crvena zvezda je to finansirala iz svojih izvora. Klub se osposobio tokom posljednjih godina da može da živi od svog rada i najveći dio prihoda Crvene zvezde je iz inostranstva, od učešća u Ligi Evrope ili Ligi šampiona. Mi smo posljednjih osam godina redovni učesnici tih takmičenja, a pored toga glavne finansije dolaze od prodaje igrača".

Govorio je sportski direktor Crvene zvezde i o predstojećoj zimskoj pauzi.

"Stalno imamo spremna rješenja za svaku moguću situaciju, sve zavisi od odlazaka igrača. Naravno neki igrači će morati da odu, ali ćemo se truditi da u timu ostane što veći broj igrača, kako bismo imali spremnu ekipu za ono što nas čeka na proljeće, a i za novu evropsku sezonu.

Uskoro i novi hotel na Marakani

Otkrio je Mitar Mrkela da se razmišlja i o izgradnji novog klupskog hotela.

"Razgovaramo o investicijama, nikada nije to nešto što se desi danas za sutra, ali planiramo izgradnju hotela. Mi imamo već naš hotel, koji igrači vole, tamo provode dosta vremena, mogu da se opuste i da borave u karantinu. Međutim, taj hotel je građen devedesetih godina i ne zadovoljava uslove jednog modernog kluba kao što je Crvena zvezda. Pričamo o izgradnji novog, modernog hotela, koji bi zadovoljio te potrebe", zaključio je Mitar Mrkela.