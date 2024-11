Zvezda hoće da Štutgart prođe kao Keln: Srnić se prishetio najvažnijeg gola u karijeri!

Bivši fudbaler Crvene zvezde Slavoljub Srnić prisjetio se meča protiv Nijemaca u Beogradu.

Fudbaleri Crvene zvezde naredni izazov u Ligi šampiona imaju protiv Štutgarta, a Slavoljub Srnić se za klupski sajt prisjetio utakmice protiv njemačkog predstavnika na kojoj je on postigao jedan od najbitnijih golova u karijeri. Krajem 2017. godine Zvezda je ugostila Keln, pobijedila ga minimalnim rezultatom i plasirala se u nokaut fazu Lige Evrope.

Sezona 2017/18 bila je osnov za sve naredne evropske uspjehe Crvene zvezde - Vladan Milojević je oformio gotovo u potpunosti nov tim, proveo ga kroz četiri kola kvalifikacija do grupne faze Lige Evrope, zatim i do evropskog proljeća, a u naredne dvije sezone i do grupne faze Lige šampiona. Svega toga seća se Slavoljub Srnić.

"Reč je o utakmici koja je možda čak i najviše obeležila lično moj period u Zvezdi. Sigurno da ću se uvek sećati svega što je vezano za, ne samo meč sa Kelnom, već čitav period proveden u klubu. Sezona 2017/18 je bila kamen temeljac za sve naredne uspehe. Keln smo pobijedili dva puta, u Njemačkoj je Boaći postigao gol, dok sam ja bio precizan na Marakani za evropsko proljeće. Oba duela smo odigrali odlično. Vjerujem da Crvena zvezda sada takođe ima šansu protiv Štutgarta, jer ako smo pobijedili Keln u dva navrata, zašto ne bi i Štutgart. Biću srećan da se ponovi rezultat iz 7. decembra 2017. godine, a neka Rodić asistira Ivaniću", rekao je Slavoljub Srnić.

Prisjeća se nekadašnji fudbaler Crvene zvezde dešavanja na meču koji mu je obilježio karijeru, ali i najavljuje susret protiv Štutgarta koji će imati izuzetan značaj za tekuću sezonu srpskog šampiona. Zvezda će protiv njemačkog tima u Beogradu pokušati da osvoji prve bodove u Ligi šampiona.

"Bilo je veoma hladno, sjećam se da je teren na određenim dijelovima bio bijel od mraza. Međutim, pred punom Marakanom hladnoća nama nije smetala, čak je nismo osjećali. Znamo da su navijači 12. igrač, pogotovo kada se igra na našem stadionu. Ubijeđen sam da će tako biti i ovoga puta, te da ćemo se zajedno sa zvezdašima radovati poslije utakmice, kao naša generacija nakon Kelna", istakao je Srnić i osvrnuo se na rezultate u Ligi šampiona:

"U Ligi šampiona nema lakih utakmica. Može da se desi da igrate protiv manje atraktivnog protivnika, ali sve su ekipe na vrhunskom nivou. Zvezda je zaslužila da obraduje navijače pobjedom u najkvalitetnijem takmičenju u Evropi. Idelna prilika je da se to upravo desi protiv Štutgarta".

Trener Crvene zvezde tog 7. decembra 2017. godine bio je Vladan Milojević. Njegov tim je nekoliko nedjelja ranije savladao Keln u gostima pogotkom Ričmonda Boaćija, a zatim je Slavoljub Srnić u Beogradu donio pobjedu koja je značila i plasman u evropsko proljeće. Osvajanjem drugog mjesta u grupi Crvena zvezda je prošla u nokaut fazu Lige Evrope, gdje je kasnije odmjerila snage sa CSKA iz Moskve.

Navijači Zvezde će se pred meč protiv Štutgarta prisjećati utakmica protiv Kelna i nadati se da bi Vladan Milojević ponovo mogao da povede svoj tim do dobrog rezultata protiv učesnika Bundeslige. U prvom mandatu imao je dvije velike pobjede nad Nijemcima - ne treba ni isticati koliko bi značajna bila ona u Ligi šampiona.

