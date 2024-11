Zvezda bi sa Štutgartovim budžetom bila u vrhu Evrope: "Oni imaju Mercedes, mi smo mogli samo Zastavu!"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević uporedio srpski i njemački fudbal, kao i automobilske industrije dvije zemlje.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde će u srijedu od 18:45 imati priliku da se po peti put u Ligi šampiona bore za bodove - ovog puta će rival biti Štutgart, a to je možda i najbolja prilika do sada da se zabilježi dobar rezultat. Ipak, šef stručnog štaba Vladan Milojević svjestan je da će njegov tim imati izuzetno težak zadatak, a na konferenciji za medije objasnio je i zašto.

Po riječima iskusnog stručnjaka koji treći put u karijeri igra grupnu fazu Lige šampiona sa Crvenom zvezdom, cilj svih u klubu je da pokažu kako je crveno-bijelima mjesto u istorijski najbitnijem takmičenju za fudbal. Ove sezone ne ide lako jer je jaz između bogatih i siromašnih sve veći, pa Milojević i plasman u društvo najboljih smatra istorijskim uspjehom.

"Drago mi je što ste me to pitali. Pokušaću da budem kratak. Ovo je istorijski jako bitno takmičenje, mi smo ga osvojili 1991. godine kad se zvalo Kup šampiona. Kako je išla evolucija fudbala, došli smo u situaciju da imate sad nenormalno veliki broj utakmica. Samo učešće u Ligi šampiona je veliki uspjeh. Da ne zvuči kao patetika, toga ćemo, kao narod, biti svjesni za mnogo godina. Trenutno nismo. Mi smo četiri puta ušli u Ligu šampiona, prošli smo toliko kola kvalfikacija od prvog učešća da se sa tim brojem utakmica nekada osvajao trofej u Kupu šampiona. Prvi put smo u ovom formatu koji je kao Superliga. Ja sam baš ponosan zbog toga, mi smo mala zemlja sa Balkana. Jako sam ponosan da mi imamo učesnika u Ligi šampiona. Njemačka daje 4-5 učesnika, Španija isto... Mi od sljedeće godine ponovo u kvalifiakcije, borba sa svim ostalim zemljama. Biće teško. To donosi prestiž. Trudićemo se, bez obzira što nam je teško, da pokažemo kako Zvezda pripada ovdje. Partizan je ušao dva puta, mi smo ušli četiri puta. To je veliki uspjeh", počeo je priču trener Crvene zvezde.

Po riječima Zvezdinog šefa stručnog štaba, najveća razlika između aktuelnog šampiona Srbije i njegovih rivala u Ligi šampiona je novac - klubovi iz Engleske, Španije, Italije, Njemačke, Francuske i drugih zemalja daleko su bogatiji od srpskih predstavnika na međunarodnoj sceni. Za to je kriva i ekonomija u državama koje daju učesnike.

"Kako ja vidim, kako ide... Novac igra sve veću ulogu, razlika je ogromna. Eto, ja nisam bio u Štutgartu, ali znam da ima prelijep stadion, Mercedes arenu. Mi smo mogli u staroj Jugoslaviji da imamo samo Zastava arenu. Mi smo imali automobilsku industriju koja nažalost više ne postoji.Ne znam gdje bismo mi bili da imamo takve budžete. Nadam se da bismo bili u samom vrhu evropskog i svjetskog fudbala. Ali nadam se da će jednog dana i to da dođe. Ponosni smo kako god da bude", ispričao je Vladan Milojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!