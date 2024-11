"Bezobrazluk je i smeta mi, niko ne vjeruje u nas": Vladan Milojević otvorio dušu, pitao da li ovih 5:1 važi!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poslije istorijske pobjede protiv Štutgarta otvorio dušu o svemu što mu je smetalo u prethodnom periodu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda ostvarila je istorijsku pobjedu 5:1 u Ligi šampiona, a Vladan Milojević je poslije meča "otvorio dušu" pred kamerama TV Arena sport.

Najprije je brutalno odgovorio Zdravku Kuzmanoviću, bivšem reprezentativcu Srbije koji je želio pobjedu Štutgarta, a onda je skinuo sa leđa sve što je očigledno duže vrijeme sakupljao.

"Vjerujem u svoje igrače i ostaćemo mirni i poslije ove utakmice, radovaćemo se večeras, ali sutra moramo da radimo, Dosta toga je nepravedno prema mnogim igračima, pogotovo prema Radetu Kruniću. Osvjedočeni je zvezdaš, imao je takvu karijeru, došao je ovdje i precrtali su ga odmah. Izuzetno mi je drago što je pokazao da je lider i što je igrač kakvog smo doveli", pohvalio je najboljeg igrača Zvezde u pobjedi, strijelca i asistenta.

Nije Milojeviću bilo potrebno postavljati pitanja.

"Smeta mi i ne prihvatam te priče da su to mediji, to je bezobrazluk, to nisu mediji, to je tako. I protiv Barselone je bio pun stadion, došli su da gledaju većinom Barselonu, jer niko ne vjeruje u nas. Ljudi moraju da znaju da predstavljamo Srbiju, Beograd, nešto najljepše u Ligi šampiona. Toliko je negativnosti... Vjerovatno se ni ovo neće važiti, kada god pobijedimo, to se ne važi", dodao je on.

Podsjetio je Zvezdin trener na veliki broj mladih u svom timu.

"Imali smo Mimovića, Andriju Maksimovića, Gutešu... Djecu iz naše škole. Čestitam i našim omladincima, koji su apsolutno zaslužili da pobijede u Ligi šampiona za mlade... Ima tu dosta igrača koji zaslužuju priliku i dobiće je."

Da li je tačno da je rekao ekipi da će pobijediti pred meč?

"Rekao sam im i kada smo ulazili da ćemo da uđemo u Ligu šampiona. Ako sam im rekao da ćemo da prođemo... Ako treba nešto sada da kažem, to su dvije stvari. Prvo da je ova pobjeda vezana za istorijski kontekst, moj otac je preminuo i danas bi mu bio rođendan. Mogu pobjedu njemu da posvetim, bilo bi mu jako drago", kazao je Milojević. Druga poruka odnosila se na Zdravka Kuzmanovića.

Vidi opis "Bezobrazluk je i smeta mi, niko ne vjeruje u nas": Vladan Milojević otvorio dušu, pitao da li ovih 5:1 važi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Crvena zvezda je ostvarila prvi trijumf u Ligi šampiona, a naredni meč igraće 11. decembra protiv Milana na stadionu "San Siro".

Bonus video: Koreografija navijača Zvezde protiv Štutgarta