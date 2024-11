"Ne znam šta ljudi očekuju i na koji način": Savo Milošević o Partizanovoj krizi rezultata

Trener Partizana govorio o uzastopnim mečevima bez pobjede i o očekivanjima od njegovog tima.

FK Partizan u subotu igra protiv Jedinstva sa Uba u Humskoj od 14.55 časova, nakon što u Humskoj u prethodna dva kola nije ostvario pobjede protiv Radničkog 1923 (2:2) i Napretka (0:0).

Trener crno-bijelih Savo Milošević rekao je da i bez obzira na posljednje rezultate, svaka utakmica donosi pritisak u klubu kao što je Partizan.

"Još jedna u nizu utakmica, ulazimo u seriju mečeva subota - srijeda - nedjelja i još jedan izazov za nas. Doveli smo se malo u situaciju moranja, ali takva nam je otprilike u posljednja dva mjeseca bila svaka utakmica. Moramo polako i da se navikavamo. Generalno, raditi u ovom klubu podrazumijeva pritisak rezultata praktično u svakoj utakmici i ni to nije ništa novo. Najbitnije je da su svi momci spremni, da možemo da računamo na najbolji tim i da momci dobro rade", rekao je on.

Naglasio je Milošević da bi trebalo biti realan pri postavljanju očekivanja od ovog tima.

"Poslušni su, vrijedni, radni, a njihova trka i ono što vidimo u izvještajima poslije meča pokazuju da daju maksimum. Preko toga nije moguće očekivati neke stvari, ne znam šta ljudi očekuju i na koji način. Taj tim nije pobijedio osam utakmica prije nego što smo došli, sad smo od devet dobili sedam i odigrali dvije neriješene i opet pričamo o krizi rezultata, to je Partizan i to prihvatam. Moram da sagledavam stvari realno, bez izbegavanja odgovornosti, rezultatske ili kada je u pitanju igra. Ali moramo biti realni i tu realnost pokušavamo da prenesemo na igrače, da nam se na terenu ne bi dešavala iznenađenja", kazao je on.

"Ne dam im da padnu"

Milošević iz nedjelje u nedjelju insistira da želi da njegovi igrači imaju pozitivan pristup.

"Ne dam igračima da padnu i na tome insistiram od kada sam došao. Insistiram na pozitivnoj atmosferi. Moraju da budu srećni i zadovoljni jer rade posao koji rade, moraju srećni i zadovoljni da dolaze na teren, da bismo ja i svi mogli da od njih tražimo maksimum. Mozak nam neće dozvoliti da damo maksimum ako nismo rasterećeni".

Svjestan je da ne može da predvidi kakva će biti reakcija navijača u toku utakmica.

"Ne mogu da utičem na to kako će navijači reagovati, hiljade ljudi da razmišlja, u kakvom će to smeru ići... Moje iskustvo iz ovog kluba je da su to momenti u utakmicama i reakcije igrača koje će da isprovociraju reakcije navijača. To je nemoguće izbeći, u svakoj utakmici imate niz stvari koje mogu da budu okidač za nezadovoljstvo. Nažalost, malo je momenata da uživaju i veća je mogućnost da se zakače za negativne stvari. Mi jedino možemo da damo svoj maksimum".

Bio je upitan i za napadače, odnosno da li im je prenio svoje lično iskustvo iz velike karijere?

"Pričam konstantno sa napadačima. Mislim da i mimo trenerskog posla mogu da im mnogo pomognem, s obzirom na poziciju na kojoj sam igrao i na situacije na terenu koje može da donese bilo koja utakmica".

"Sa Takijem nikakvih problema, naprotiv"

Povreda Đorđa Jovanovića zakomplikovala je crno-bijelima situaciju u špicu...

"Nemamo ništa od toga da kukamo, imamo to što imamo i trudimo se da iz toga izvučemo maksimum. Imali smo dva centarfora, Jovanovića i Takija Nikolića, sada smo priključili klinca iz Teleoptika. Za razliku od mog prvog mandata, sa Takijem nemam nikakvih problema, naprotiv, izuzetno sam zadovoljan njegovim odnosom, sazrio je, pokazuje želju da pomogne... Čak je i on mnogo više samokritičan nego što bi trebalo"

Miloševića najvažnija poruka je da crno-bijeli znaju koji je jedini način da opet počnu da pobjeđuju.

"S obzirom na to da smo odigrali meč protiv Napretka bez dvojice povrijeđenih, mogli smo na terenu da vidimo sa kojim problemima se suočavamo u njihovom odsustvu. Probali smo to da korigujemo i vidjećemo kako će to izgledati sutra. Nijedan meč do kraja nije lak, moramo svakom protivniku i meču da pristupimo maksimalno, to je način da se vratimo na pobjednički kolosijek."