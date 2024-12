"Proglasili su me za Al Kaponea sa Balkana!": Mijatović počistio "Galaktikose", ne boji se ni sječe u Partizanu

Najavio je Predrag Mijatović nove čistke u FK Partizan.

Izvor: Pink/PrintScreen

Partizan se našao u jako teškoj situaciji, sa ogromnim dugovima, a onda je došlo do smjene na vrhu. Stara uprava je otišla, a stigao je privremeni organ uprave čiji je sigurno najpoznatiji i najzvučniji član Predrag Mijatović. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji crno-bijelih sada je zajedno sa Dankom Lazovićem na čelu sportskog sektora, a gostujući na TV Pinku on je govorio o rezu koji slijedi u klubu.

Naglasio je da su promjene potrebne, a da ih se on ne boji. U vrijeme kada je sjeo na poziciju čelnog čovjeka Real Madrida imao je hrabrosti da rasformira čak i čuvene "Galaktikose" jer jednostavno nije bilo rezultata. Sada planira da i u Partizanu napravi rezove.

"Nisam imao problem da Galaktikosima kažem 'Tri godine smo bez titule, neko mora nešto da mijenja'. Bilo je mnogo ljutih... Tu su bili Ronaldo, Dejvid Bekam, Roberto Karlos, Guti, Raul, međutim u jednom velikom klubu, a Partizan je ogroman klub, a ljudi u Partizanu nisu svjesni koliko je klub Partizan veliki", rekao je on na TV Pink.

Mijatović je istakao da će svakom igraču koga ne vidi u svom planu za crno-bijele to otvoreno reći i da je to odnos koji mora da postoji kako sa igračkim kadrom, tako i sa navijačima. Jednostavno, ništa ne smije da se taji i mora da postoji potpuna transparentnost.

"To je taj odnos. Onda može da vas mrzi, i to mi se dešavalo u Madridu, da me proglase za nekakvog Al Kaponea sa Balkana zalizne kose itd i ljuti su. Ali znam kada sam bio igrač, kada sjedne u kola i ode kući može da me mrzi, ali reći će: Bio je iskren. Barem je bio iskren i rekao mi to u oči. To je zakon u fudbalu i mislim da je to zakon i u oči", naglasio je Mijatović.

Na kraju je javno rekao koliko je do sada ljudi otpušteno u klubu, kako što se tiče sportskog sektora, tako i sveukupno. "U sportskom sektoru za sada je otišlo 19 ljudi i to nije kraj. Negdje oko ukupno tridesetak ljudi je ili otišlo ili treba da ode. Sve će to biti objavljeno, tako će biti i u sportskom sektoru i svuda drugo jer fudbal nije samo sportski sektor. Druga je priča što se samo fudbal vidi. Lako je srušiti nešto, a jako je teško nešto izgraditi", završio je Mijatović.