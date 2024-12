Partizan već odredio ko mijenja Savu Miloševića: Privremeno rješenje, vodiće samo dva meča!

Na naredna dva meča na klupi Partizana sjediće vjerovatno jedan od njegovih pomoćnika.

Savo Milošević je napustio Partizan, klub se nakon toga oglasio i izdao saopštenje u kome se navodi u čemu su se sastojali problemi nakon kojih je Milošević napustio klub. Poslije pobjede nad Jedinstvom sa Uba naredni meč je na programu protiv Radničkog iz Niša, a crno-bijeli su za utorak sazvali konferenciju za medije povodom tog meča.

Crno-bijeli će tim povodom održati konfereniju u utorak od 11 časova, a u saopštenju kluba se navodi: "Medijima će se obratiti trener koji će voditi ekipu u naredna dva meča, a jedina tema će biti utakmica, koja nas očekuje u srijedu, sa niškim Radničkim", navodi se u pozivu na konferenciju za medije.

Ne zna se tačno ko će voditi tim u ta dva meča, u srijedu sa Radničkim i 8. decembra sa Železničarom u Pančevu. Do zimske pauze Partizan će igrati i sa IMT-om kući, kao i Radničkim iz Niša u gostima, a tri imena su u opticaju za trenera Partizana u prelaznom periodu.

To su pomoćnici u sadašnjem stručnom štabu. Najbliži pomoćnik Save Miloševića bio je Nenad Cvetković i on je najbliži tome da vodi ekipu. Tu je i dugogodišnji defanzivac Partizana Marko Jovanović, kao i još jedan stručnjak koji je do sada kao pomoćni trener pomagao u radu Đorđije Ćetković. Najvjerovatnije je da neko od njih "uskoči", ali ostaje da sačekamo 11 časova u utorak i vidimo ko je (još jedno) privremeno rješenje na klupi.