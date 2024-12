Vladan Milojević održao predavanje: Kad u Srbiji uvedete disciplinu, odmah ste diktator

"Pogledajte samo šta je u sedam dana snašlo Andriju Maksimovića. Ja sa ovim godinama to ne bih znao da iznesem. On je dijete, a mi živimo u vremenu gdje se sve traži odmah. Mnogo protoka informacija. Izuzetno je bitno da igrač u takvim vremenima bude stabilan, iz stabilne porodice. Mi imamo odličnu omladinsku školu, Nikola Jelić radi ozbiljan posao. Ali iz svake generacije ne možemo da uzmemo deset igrača. I tako svake godine. Morate sve to da uskladite. Da procenite kada je trenutak. Mladi igrač je kao lijepi cvijet, ali kada ga uberete ne smije da uvene".