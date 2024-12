Vidjeli smo ove jeseni razne verzije Crvene zvezde, svi igrači su dali doprinos u Ligi šampiona, ali samo kada je Mirko Ivanić na terenu - onda je Zvezda "ona prava".

Izvor: MI/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda poražena je od Milana u šestom kolu Lige šampiona (2:1), a Mirko Ivanić ponovo je pokazao da je najbolji i najvažniji igrač tima Vladana Milojevića. Sada već pričamo o toj ulozi u kontinuitetu od nekoliko godina.

Prije početka meča postojala je dilema oko toga ko će na teren - u trouglu Milson, Maksimović i Ivanić - bilo je mjesta samo za dvojicu. Vjerovatno zbog nedavnog izlaska iz povrede Mirko Ivanić je ostao na klupi. Očigledno je procjena bila da ne može da izdrži čitavih 90 minuta utakmice, što je skroz razumljivo. Milson se našao na lijevom boku gdje je trebalo da napadne Kalabriju lice u lice, a Maksimović iza napadača, kao glavni čovjek Zvezdine ofanzive.

Nijedan od njih dvojice nije bio prava zamjena za Ivanića. Milsonu je falilo bezobrazluka, možda pomalo i hrabrosti, da koristi svoje najjače oružje, a golobradom Maksimoviću snage da dobije duele protiv veznih igrača Milana. A, onda je Mirko ušao i protresao sve na stadionu... Kao u onim stihovima: S tobom je nešto drugo, s tobom je prava stvar.

Početak drugog dijela meča u Milanu predstavljao je potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na finiš prvog dijela. Zvezda je ove sezone znala da prima golove baš pred poluvrijeme, a zbog nekoliko grešaka se uplašila da će joj se to ponoviti. Primila je gol, bila blizu da primi još jedan, a na kraju je sudija Manzano zviždukom dao znak za kraj runde u kojoj je Milojević tim jedva ostao na nogama. Zanimljivo, u proljeće 2021. nije dozvolio Zvezdin korner u finišu meča, sada joj je pomogao jer je prekinuo meč prije kornera Milana.

Vidi opis S tobom je nešto drugo, s tobom je prava stvar: Zvezda sija samo kad je Ivanićeva! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Sastanak u svlačionici Zvezde nije dugo trajao - momci u bijelom bili su na terenu mnogo prije svog rivala, a sa njima je bio i Ivanić. Zamijenio je Milsona, spreman da se ponovo suoči sa Kalabrijom koji ga sanja baš od tog februara 2021. godine i jednog od Ivanićevih najboljih plesova u dresu Zvezde. A sada ih već ima poprilično...

Igrači Zvezde su znali da Ivanić može da promijeni meč, Kalabrija je znao šta ga čeka, a čini se da su i svi ostali fudbaleri Milana shvatili da je Mirko u ovom trenutku bolji od Milsona i Maksimovića. Prvi kontakt sa loptom pokazao je da mu se igra fudbal, pa je u narednih dvadesetak minuta bio inicijator svih Zvezdinih prijetnji po gol domaćeg tima.

Nagrada za to trebalo je da bude gol, kada je Silas poslao sjajnu loptu u dubinu, a on pobjegao iza leđa odbrani i šutirao pored dalje stative. Vjerovatno je i to posljedica problema koje je imao, odnosno nespremnosti da cijeli meč igra na najvišem nivou.

Izvor: MN Prees

I upravo to je šteta za Crvenu zvezdu, možda i najveća ove sezone. Falili su Zvezdi tokom mečeva Lige šampiona i Omri Glazer i Ognjen Mimović i Piter Olajinka, nedostajali potpuno spremni Rade Krunić i uigrani Silas, ali ipak niko ni blizu kao njen najbolji igrač - Mirko Ivanić.

Šteta je što nakon prvog kola i meča protiv Benfike nije bio na maksimumu - tri meča je propustio, u pola sata protiv Štutgarta prelomio, a zatim probao to i u Milanu.

I malo je falilo, stvarno! Djelovalo je da Zvezda ima igru za drugi gol i potpuni preokret u sezoni. Možda bi ga i dala da je Mirku Ivaniću ovo bio šesti meč u Ligi šampiona ove sezone i da je cijele jeseni predvodio tim koji je napravljen tako da mu on bude lider, najbolji igrač i pokretačka snaga na protivničkoj polovini.