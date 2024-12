"Varničilo" u svlačionici, zato je TSC prošao: Posvađali smo se na poluvremenu i to nas je držalo!

Igrači kluba iz Bačke Topole posvađali su se na poluvremenu utakmice protiv jermenske Noe i zato su prošli dalje.

Izvor: TV Arena Screenshot

TSC je napravio nevjerovatan preokret protiv jermenske Noe i pobjeda od 4:3 (1:2) bila je dovoljna da srpski predstavnik nastavi učešće u Konferencijskoj ligi. Preciznije, TSC će prvi put u istoriji igrati proleće u Evropi, a već danas će sazanti da li će to biti protiv poljske Jagijelonije ili irskog Šamroka.

Imaće sasvim dovoljno vremena do februara trener Jovan Damjanović da spremi svoj tim, a ono što je najvažnije - timski duh - već ima. To se posebno vidjelo na licu Milana Radina i Miloša Pantovića koji su se zagrlili nakon preokreta pred kamerama TV Arena Sport i priznali da je na poluvremenu "varničilo", što je i uticalo da TSC od 74. minuta, kada je gubio 3:1, postigne još tri pogotka i prođe u dalji tok takmičenja.

"Posvađali smo se malo na poluvremenu. Pokazali smo da je svima stalo, pokazali smo emociju i mislim da nas je držalo to do kraja...", rekao je Milan Radin na pitanje šta se to desilo na poluvremenu kod igrača iz Bačke Topole jer su u nastavku odigrali potpuno drugačiji meč.

Trener srpskog predstavnika rekao je da su sa njim sjajni momci koji igraju dobar fudbal, dodavši da je i te kako zahvalan što su od početka otvoreni prema onome što traži od njih. Zato ga i raduje što je pobijedio 4:3, a ne da je bilo dosadnih 0:0.

"Moralo je izgleda ovako dramatično, mi već neko vrijeme počinjemo utakmice na ovaj način. Priredili smo jednu pravu fudbalsku predstavu. Bila je otvorena utakmica, bez mnogo iznenađenja. Dobra su ekipa, poštovali smo ih maksimalno, ali smo i vjerovali na poluvremenu da možemo da pobijedimo", naveo je Damjanović za TV Arena Sport.

Podsjetimo, od timova iz regiona dalje su prošli i Borac iz Banjaluke i slovenačko Celje.