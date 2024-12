Juve "presudio" legendi: Monca otpustila Nestu, već je poznato ko će ga naslijediti

Ugovor sa Alesandrom Nestom raskinut je poslije samo pola godine.

Izvor: Shutterstock

Mladi italijanski stručnjak Salvatore Boketi (38) novi je šef stručnog štaba Monce.

Biće mu to prvi samostalni posao u karijeri, s obzirom na to da je do sada vodio samo omladinske selekcije Verone, dok je u timu sa "Bentegodija" bio pomoćnik. Upravo u ovom klubu je i okončao igračku karijeru.

Ugovor je potpisan do ljeta 2027.

AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027.pic.twitter.com/rs1x5JtVzw — AC Monza (@ACMonza)December 23, 2024

On će naslijediti legendarnog Alesandra Nestu, sa kojim je okončana saradnja poslije samo pola godine. Nije uspio nekadašnji fudbaler Lacija i Milana i nekadašnji reprezentativac da ostvari dobre rezultate sa Moncom, a klub ostavlja na začelju tabele sa samo 10 bodova iz 17 utakmica.

Posljednji poraz Monca je doživjela sinoć u duelu sa Juventusom, koji je tako prekinuo jednoipomjesečni post u Seriji A (2:1). Monza se nalazi na dnu tabele Serije A sa 10 bodova iz 17 utakmica.

Nesta je prošlog ljeta potpisao ugovor do 2025. godine, koji je uključivao opciju produženja za još jednu sezonu ukoliko bi bio osiguran opstanak ove godine.

(MONDO)