Nikad čudnija čistka u Crvenoj zvezdi: Neko mora da ode, ako na Marakani hoće nove "Mesije"

Crvena zvezda pred sobom ima izazovan prelazni rok tokom kog će pokušavati da odoli ponudama za trojicu igrača, dok ima i nekoliko onih koji su višak - i koji moraju da odu da bi se otvorio prostor za mlade igrače.

Izvor: MN Press/Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić imao je u ponedjeljak nikad opširnije izlaganje tokom kog se navijačima pohvalio sportskim i poslovnim uspjesima u prethodnih deset godina, najavivši da klub ne namjerava da se zadovolji aktuelnom situacijom nego da nastavi još više da investira, da povećava budžet i da se što više približi evropskim velikanima.

Ideja je da Crvena zvezda naredne godine zaradi preko 100 miliona evra i - uvidom u strukturu prihoda koju je Zvezdan Terzić predstavio javnosti - jasno je da je to nemoguća misija bez ponovnog ulaska u Ligu šampiona i nikad većih transfera. S obzirom da ovoga puta učešće nije zagarantovano, i da Zvezda počinje od drugog kola kvalifikacija i treba da izbaci tri tima prije nego što dođe do elite, potrebno je prvo složiti tim koji je za to kadar. Tek nakon toga odlučivati o "punjenju" budžeta prodajom igrača za koje postoje najbolje ponude.

Zato je i sa "Marakane" stigla ponuda i da trojica igrača koja imaju najveću tržišnu vrijednost - Naser Điga, Andrija Maksimović i Šerif Endiaj - mogu da odu samo posljednjih dana januara ili posljednjeg dana avgusta. Svi drugi termini ne odgovaraju Zvezdi i kose se sa njenom najavljenom transfer politikom.

Da li će Zvezda prodati svoje najbolje igrače?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Znao je mnogo puta da se opeče Terzić kada bi unapred govorio da neko od igrača "sigurno neće otići", tako da je bio oprezan uz sada već novoformiranu poštapalicu srpskog fudbala: "Prelazni rok je živa stvar". Prema njegovim riječima, Maksimović i da bude prodat, svakako ne može da ode do ljeta - jer nije napunio 18 godina - dok Điga i Endiaj mogu da idu isključivo poslije planiranih mečeva u Ligi šampiona.

Zvezda igra prvo protiv PSV Ajndhovena 21. marta, a zatim osam dana kasnije sa Jang bojsima, dok je najavljen pohod na svih šest bodova. Ipak, ako bi Zvezda već u prvoj utakmici ostala bez šanse da nastavi takmičenje u Ligi šampiona, možda ne bi bilo iznenađenje ako bi Điga i Endiaj bili slobodni u izboru nove sredine.

Kako je rečeno u obraćanju medijima, Marko Marin ima već spremne zamijene za njih dvojicu i došle bi odmah u januaru, pošto je prekasno da se čeka ljeto za uigravanje. Ako ostanu, Zvezda stavlja "tapiju" na njih i neće otići do kraja kvalifikacija.

Ko može da ide iz Crvene zvezde?

Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

Najavljeno je iz Zvezde da će januarski prelazni rok biti dosadan - i da će se aktivirati samo u slučaju odlaska pomenutih igrača - dok će "dopunsku selekciju" raditi iz omladinskog tima. Pošto će Zvezda imati manje obaveza na proljeće, i čini se da je na korak od šampionske titule - jasno je da joj neće biti potreban ovako veliki igrački kadar.

Dakle, potrebna je "čistka", ali biće nikad čudnija jer Zvezda nema toliko fudbalera koji su višak. Dakle, skroz drugačije nego što je bilo prethodnih godina.

Od igrača koji bi mogli da pakuju kofere prije svih se ističe ime Miloša Degeneka. Bio je heroj Zvezde u Salcburgu, još dva puta se potom vraćao u klub, ali u ovom trećem mandatu ostavio je mlak utisak. U posljednje vrijeme mučila ga je povreda i bio je tek povremeno u timu, više kao zahvalnost za vrijedan rad na treninzima. I kada je bio otpisan, nije posustajao ili pravio probleme, nego pokušavao da se nametne Milojeviću.

Ugovor mu ističe za šest mjeseci, kao i Rodiću, Kataiju i Spajiću, s tim da je kod njih daleko veća šansa za obnovom. Uz njih je i Gelor Kanga na šest mjeseci pred istek ugovora, a oko njega Zvezda još nije donela konačnu odluku i zavisiće od plate.

Sredinu bi mogao da promijeni i Dalsio koji je došao na Milojevićevu preporuku i nije do sada pokazao kvalitet zbog koga bi na "Marakani" željeli da ga zadrže i koriste u narednoj sezoni Lige šampiona, tako da neće biti iznenađenje ako bude slobodan da bira novu sredinu - prosto jer Zvezda želi da isproba i svoje mlade snage.

Vrijeme je za mlade snage

Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Pokazala je Zvezda tokom jeseni da u svojoj školi ima igrače na koje može da se osloni i da to može da joj se višestruko vrati. Već smo vidjeli kako su eksplodirali Guteša, Maksimović i Mimović, dok će tokom zime još nekolicina talentovanih igrača dobiti šansu u prvom timu.

Prema najavama direktora, to će biti Vasilije Kostov, Strahinja Stojković i Adem Avdić, uz već korišćenog štopera Veljka Milosavljevića. Njihova minutaža trebalo bi da bude sve veća, posebno u domaćem prvenstvu, uz nadu da će poput pomenutih prethodnika eksplodirati i biti od pomoći i u Ligi šampiona naredne sezone. Zvezda posebno polaže nade u ovu generaciju i nada se da će joj pomoći kako na terenu, tako i finansijski - nakon prodaje.

Ostaje da se vidi šta će biti sa nešto "starijim mladim igračima" poput Jovana Šljivića i Stefana Lekovića za koje Zvezda ima ponude i možda će biti primorana da ih proda jer nisu odmah mogli da pomognu Milojeviću, a možda talentovaniji kucaju na vrata prvog tima.