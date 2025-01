Oglasio se agent Andrije Maksimovića: "Prate ga četiri top kluba"

Poznati agent Zoran Stojadinović prokomentarisao je potencijalni transfer Andrije Maksimovića, najvećeg talenta Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda mogla bi već ove zime da proda Andriju Maksimovića, ali vrijeme polako ističe i sve je izvjesnije da će "Mesi" na cijeni biti na ljeto. Prije ljeta ne može ni da ode sa stadiona "Rajko Mitić" jer nije punoljetan, a veliki broj klubova je odavno već stao u red za njegov potpis.

"Nije tajna, Liverpul, Aston Vila, Lajpcig, Atletiko Madrid su među njima.Klubovi iz top liga su pokazali interesovanje, a tu dolazimo do cijene. Ako je 20.000.000, onda kažu sačekaćemo do juna jer ionako ne može da ide, pa hajde da ga ispratimo do juna... Da je 10.000.000 i da može odmah da ide, već bi bio prodat", poručio je Zoran Stojadinović, agent Andrije Maksimovića koji je takođe i bivši sportski direktor Crvene zvezde.

Gostujući u podkastu "Miljanov korner", Stojadinović se složio sa ranijom procjenom na "Marakani" da je Maksimović u ovom trenutku vrijedan oko 20 miliona evra.

"Gledao sam Arsenal - Dinamo Zagreb da bih uporedio Baturinu, o kojem se priča da vrijedi 25-30 miliona, sa Maksimovićem. I mogu da kažem da Terzić sa pravom traži 20.000.000, ako Dinamo traži 30.000.000 za Baturinu koji ima 22 godine. Nisam vidio da je Baturina u nekom segmentu igre jači od Maksimovića", dodao je agent.

Izvor: EPA-EFE/Daniel Dal Zennaro

Stojadinović ističe da od kada se bavi menadžerskim poslom, nikada nije bio u ovakvoj situaciji sem kada se pojavio Alen Halilović u Dinamu. Ali, i tu vidi razliku.

"A, da li ima interesa - ima enormno! Otkad radim ovaj posao, osim tek za jednog igrača - Alena Halilovića - nisam bio ni u sličnoj situaciji. Sa jednom velikom razlikom, a to je da je Halilović u tom momentu počinjao u Dinamu, nikada nije išao na pozajmicu već je stasao u prvom timu. Andrija Maksimović je iz Grafičara, sa Zvezdinog pomoćnog terena odjednom igrao vječiti derbi, pa protiv Intera, Milana, i sve to na zavidnom nivou. I ja sam bio fudbaler, da mi se desilo to, ne znam da li bih gazio po zemlji ili lebdio. Njemu svaka čast, a i porodici", čestitao je Stojadinović.

Ističe da je svjestan i da je "Mesi" imao i pojedine slabe utakmice, što je sve normalno za njegove godine, ali i "muskulaturu". Priznaje da mu je potrebno još nekoliko kilograma, ali da sa tim ne treba žuriti i da će svakako biti najveći transfer u istoriji Crvene zvezde.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!