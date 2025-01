"Danas je završeno, Murinjo je insistirao": Vladan Milojević progovorio iz srca na kraju Lige šampiona

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije pobjede protiv Jang Bojsa i potvrdio da Ognjen Mimović odlazi u Fenerbahče

Poslije pobede Crvene zvezde protiv Jang Bojsa u Bernu, trener crveno-bijelih Vladan Milojević bio je saglasan sa Mirkom Ivanićem u ocjeni da je njegov tim odigrao najbolji meč u Ligi šampiona.

"I meni je to utisak, jer smo od prvog do posljednjeg trenutka uradili ono što smo željeli. Svaka čast igračima, sproveli su sve što smo željeli i apsolutno se slažem da je najbolja, čak i bolja od Štutgarta", rekao je Vladan Milojević za TV Arena sport.

U igri Zvezde bilo je balansa, a on je rekao da brojne stvari utiču na igru, formu...

"Bio nam je plan da dominiramo. Rekao sam i igračima da često tu dolazi do sputavanja. Kada uđemo u neki 'pik' forme, nešto se desi, neki igrači odu...".

Na tom mjestu, Milojević je sam naglasio da je Ognjen Mimović dogovorio transfer u Fenerbahče, kod velikog Žozea Murinja.

"Ono što je dobro. Moram da pohvalim tu i da čestitam iz sveg srca malom Mimoviću, danas je završen njegov transfer u Fenerbahče, čast mi je da igrač ide kod velikog trenera, da ga traži jedan Žoze Murinjo, na njegovo izričito insistiranje da dođe... Nađe dijete koje je prošle godine igralo za OFK Beograd da ide u tako veliki klub, to je podstrek za sve nas. Neki će nam igrači doći, neki će nam doći, u fudbalu je potrebno vrijeme, strpljenja nema, ali bi trebalo uživati".

Pobjedu je posvetio svojim saradnicima, igračima, klubu i navijačima, koji su u velikom broju došli na utakmicu u Bern.

"Jako nam je bitno da pomenem da ovu pobedu posvećujem prije svega svima nama u Zvezdi, stručnom štabu, igračima, upravi, a naravno i navijačima koji su bili i ostaje žal što nisu bili sa nama u te dve utakmice protiv Intera i Milana. Idemo dalje, završili smo lijepo putovanje, ovo je nestvarna Liga šampiona. Lijepo se vidi da su sve ekipe iz lige petice osim Seltika prošli. Igraju veliki budžeti, mi smo malo nerealni u očekivanjima, ali idemo dalje"

Pričao je Milojević i o Kangi i o odluci da ga uvede nekoliko minuta prije spektakularnog gola za pobjedu.

"Kanga je igrač sa svojim bubicama, 'up and down', ali ima veliki uticaj na našu igru, uradio je majstorski posao, posrećilo mu se, daje takve golove i na treningu, a znamo takve golove i protiv Krasnodara. On je stranac, ali ga ne računam kao stranca, poslije toliko vremena i on postaje naš i mnogo mi pomaže u svlačionici", dodao je Milojević.

