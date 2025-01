Potvrđeno - Niko Kovač ima novi posao! Proslavljeni Hrvat preuzima "milionere"

Niko Kovač će postati novi trener Borusije iz Dortmunda.

Izvor: Shutterstock

Niko Kovač preuzima ulogu trenera u Borusiju Dortmund, potvrdio je sportski direktor "milionera" Lars Riken.

"U principu smo dogovorili saradnju, u nedjelju će preuzeti vođenje tima", rekao je Riken za njemačke medije.

U praksi, to znači da će Majk Tulberg, prelazno rješenje nakon rastanka sa Nurijem Sahinom, odraditi još jedan meč na klupi, u subotu protiv Hajdenhajma.

Proslavljeni hrvatski reprezentativac bez angažmana je od marta 2024. godine, kada se rastao sa Volfsburgom, a u Borusiji bi trebalo da ostane do ljeta 2026. godine.

Osim posljednje tri godine provedene u Salcburgu, Kovač je cijelu igračku karijeru proveo u Njemačkoj. Najveći dio trenerske karijere Kovač je proveo upravo u Njemačkoj, radeći prvo kao stateg Ajntrahta od marta 2016. do juna 2018. godine. Uslijedio je potom prelazak u Bajern, gdje je bio do novembra 2019. godine, dok je na klupi Volfsburga bio od jula 2022. do marta 2024. godine.

Klupsku trenersku karijeru gradio je i u Monaku, dok je od oktobra 2013. do marta 2015. godine bio selektor Hrvatske.

Imaće Kovač izuzetno težak posao - da vrati Borusiju u vrh njemačkog fudbala, gdje po svemu i pripada. "Milioneri" su trenutno tek 11. na tabeli sa 26 bodova i prijeti im izostanak sa evropske scene.

(mondo.ba)