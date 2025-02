"To što će Lalatović biti na klupi ne utiče na moju ekipu": Srđan Blagojević prvi put protiv Vojvodine!

Srđan Blagojević, trener Partizana, govorio je o predstojećoj utakmici svog tima protiv Vojvodine.

Partizan nastavlja takmičenje u Superligi, naredni susret rezervisan je za Vojvodinu. Crno-bijeli gostuju na Karađorđu u subotu od 18.30 sati u 22. kolu nacionalnog šampionata. Pred novi duel Valjka oglasio se i trener Srđan Blagojević.

"Nije nikakva mudrost ako kažem da nas očekuje velika utakmica, veliki izazov je ispred nas. Duga je tradicija susreta ova dva kluba. Ne sumnjam da će Vojvodina biti posebno motivisana, ali me manjka i nama motivacije. Naše ambicije su uvijek iste, uz poštovanje rivala, sebe, ali i želje za pobjedom", započeo je trener Partizana Blagojević na konferenciji za medije.

Što se tiče zdravstvenog biltena tima, Blagojević je bio jasan: "Nećemo računati na Mujakića, trenirao je ove nedjelje, ali nećemo rizikovati. Milošević radi odvojeno, ostali igrači treniraju i u konkurenciji su za sastav", rekao je Blagojević, dodavši:

"Analizirali smo prethodnu utakmicu, pokušaćemo da primijenimo stvari. Jako poštujem ekipu Vojvodine, smatram da su jedni od najboljih u ligi. Igrjua intenzivan fudbal. Na nama je da timskim duhom i igrom odgovorimo i probamo da se približimo tome. Imam dvije dileme za startnih 11. Prevashodno je oko taktike, jer želimo da se nametnemo na terenu. Želimo da utakmica zavisi od nas", rekao je Blagojević

Treneru Vojvodine Nenadu Lalatoviću smanjena je suspenzija pa će se on naći na klupi svog tima u meču sa crno-bijelima.

"Mislim da je to normalno da trener izjavi tako nešto. Što se tiče Lalatovića, kao i prema svakom drugom kolegi, maksimalno poštovanje. Na stvari na koje ne mogu da utičem ne razmišljam o njima niti komentarišem. To što će Lalatović biti na klupi generalno ne utiče na našu pripremu. Postoje organi koji su se bavili time, mi treneri imamo obavezu da pripremimo ekipu najbolje moguće, naš zadatak je to, bavićemo se svojim dijelom posla, razumijem ambicije i ja to želim."

Prvi put dosad...

Novi trener Partizana nikada dosad nije vodio neki tim u Superligi protiv ekipe Vojvodine.

"Ako mogu da se sjetim, vjerovatno nisam. Ne opterećujem se statističkim podacima, to je možda interesantno za novinare. Kad ste mi rekli, iznenadio sam se. Na sutrašnjoj utakmici će sigurno biti velikog naboja, tako treba da bude. Znam da veliki broj navijača Partizana postoji u Novom Sadu i očekujem podršku sa njihove strane. Čuo sam da je samo na jednoj tribini dozvoljeno prisustvo naših navijača, ali vjerujem da to ne sprječava i ostale da dođu na druge tribine. Kad smo kod navijača, iako je bio manji broj navijača protiv Spartaka, pozdravljam njihovu reakciju, bilo je jako pozitivno i nisam čuo nijednu lošu riječ na poluvremenu kada smo gubili. Volio bih da taj odnos bude i dalje. Neće nam biti lako, ali svi zajedno možemo da isplivamo iz ovoga."

Blagojević želi da vidi Jung Džun Goha na terenu.

"Problem oko Goha je što nije bio u takmičarskom ritmu nekoliko mjeseci. Teško mu je da se vrati na određeni nivo, ali pokušava. Ima problem adaptacije još uvijek, nije mu lako što se tiče komunikacije sa igračima i ljudima iz stručnog štaba. Usmjereni smo da koristimo igrački kadar koji imamo i da izvučemo maksimum. Goh je to iskoristio. Da je dao gol protiv Spartak u posljednjem minutu, svi bi ga hvalili, ali ipak se i dalje priča da se traži. Ali, vjerujem da će uskoro dati značajniji doprinos", zaključio je Blagojević.







