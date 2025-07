Top 5 utisaka sa Zvezdine generalne probe: Išli smo u Austriju da vidimo šta je Milojević spremio za Evropu

Gledali smo meč Crvena zvezda - Puškaš akademija na licu mjesta, u selu Eberštalzel na sjeveru Austrije i ovo su naši utisci.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbalski klub Crvena zvezda odradio je drugi dio priprema za početak nove sezone, a prijateljskom utakmicom protiv Puškaš Akademije stavljena je tačka na dio sezone koji igrači najmanje vole. Četa Vladana Milojevića naporno je radila prethodnih dana, što smo vidjeli i na generalnoj probi, na kojoj smo bili prisutni u malom austrijskom mjestu Eberštalzel.

Na simpatičnom stadionu koji su navijači u crveno-bijelim dresovima ispunili i preko maksimalnog kapaciteta, srpski i mađarski tim odigrali su bez pobjednika (1:1). Na sam meč vjerovatno je uticala i temperatura, jer je slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik priznao da nije bilo lako igrati - fudbaleri Zvezde prethodnih dana trenirali su u nešto drugačijim uslovima, po hladnijem vremenu.

Ipak, generalna proba protiv Mađara pomogla je Vladanu Milojeviću da iskristališe situaciju u redovima tima koji trenira. Takođe, pomogla je nama da izvučeno neke nove zaključke o pripremnom periodu Crvene zvezde, a ovo je pet najjačih utisaka sa generalne probe pred početak nove sezone.

Kako je Zvezda napravila štoperski tandem?

Kada je Vladan Milojević vršio prozivku na početku priprema za novu sezonu, povremeni srpski reprezentativac Miloš Veljković i iskusni Brazilac Rodrigao bili su nerazdvojni. Zajedno su se od svlačionice spustili do pomoćnog terena na kojem je odrađen prvi trening, a tokom te šetnje konstantno su pričali jedan sa drugim. Bio je to dobar znak i za navijače i za Milojevića, u čijem shvatanju fudbala sve polazi od čvrste odbrane.

Nekoliko nedjelja kasnije, Veljković i Rodrigao se mnogo bolje kapiraju, a čini se da je Radetu Kruniću opravdano pao kamen sa srca jer više ne mora da se spušta u posljednju liniju. Srpski i brazilski fudbaler postepeno postaju tandem, a koliko dobro napreduju pokazuje i to što smo u Austriji nekoliko puta čuli da Rodrigao koristi srpske riječi kako bi pomogao saigračima da se bolje snađu u prostoru. Značajno je i to što iza sebe ima zemljaka Mateuša, sa kojim može da se sporazumijeva na maternjem jeziku.

Šta je Zvezdi prioritet?

Ako računamo da je Vladan Milojević za generalnu probu pripremio najjaču startnu postavu koju ima, onda je Felisio Milson najbliži ulozi desnog krila na prvim mečevima u sezoni. Iako više voli da igra na lijevoj strani napada, momak iz Angole morao je da se preseli na drugi bok zbog prejake konkurencije. Tamo nije sve bilo idealno pripremljeno za njega, pa mora biti strpljenja ukoliko se bude tražio.

Na istom mjestu su u nastavku meča igrali rezervista Nemanja Radonjić, pa zatim i kapiten Luka Ilić koji je traku preuzeo od Mirka Ivanića. Nijednom od trojice fudbalera to nije primarna pozicija. Radonjić, kao i Milson, više voli kada je lijevo, dok je Ilić najveći dio karijere proveo "po centrali", tamo gdje sada prednost ima čak i Bruno Duarte. Zbog svega nabrojanog jasno je da će Crvena zvezda do kraja prelaznog roka tražiti krilnog napadača za desnu stranu - još neko vrijeme će Dušan Tadić biti prioritet.

Kako se razigrao Aleksandar Katai?

Nije ovo bio prvi meč tokom ljetnih priprema Crvene zvezde na kojem je Aleksandar Katai davao impuls čitavom timu, ali je prvi koji sam gledao uživo, pa je utisak još jači. Nakon nekoliko akcija na samom početku meča pomislio sam "Katai nikada nije ovako dobro trčao leti", nesvjestan da je baš o tome neki minut ranije govorio sportski direktor Mitar Mrkela.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Katai je u poslednjih godinu i po dana promijenio i način ishrane, način treninga.Trenira zaista izvanredno i mislim da je u boljoj formi nego što je to bio slučaj prije tri godine. Sazrio je i kao čovjek, kao igrač i mislim da može još mnogo toga da pruži Crvenoj zvezdi", rekao je Mrkela za TV Arena sport, kao da želi da najavi dobru partiju povratnika u reprezentaciju Srbije.

Za razliku od prethodnih sezona kada su ga mučili određeni zdravstveni problemi i kada mu uopšte nije prijalo da igra tokom ljeta, Katai je sada potpuno drugi igrač. Jasno da više nema snage za 90 minuta evropskog tempa, ali zbog svega što smo vidjeli nema dileme da će opet biti važan adut Milojeviću.

Ko će biti bonusi Crvene zvezde?

Prvi meč u novoj sezoni Superlige Crvena zvezda odigraće za samo pet dana, a na generalnoj probi u startnoj postavi nije bilo nijednog bonus igrača. Posljednjih 25 minuta meča odigrali su Veljko Milosavljević i Vasilije Kostov, dok je u samom finišu sureta priliku da bude na terenu dobio i Strahinja Stojković. Upravo su njih trojica najbliži ulogama na terenu u domaćem prvenstvu, ali...

Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Pitanje je koga i u kolikoj mjeri Vladan Milojević može da "žrtvuje" u ovoj fazi sezone. Seol Jung Vu je neophodan kao jedini defanzivac koji je tu bio i prethodne sezone pa je pitanje kako će se Stojković izboriti za minute, a novi štoperski tandem neće moći da se uigrava ako Milosavljević jednom od njih ukrade mjesto. Za sada je u klubu i Andrija Maksimović, čiji se transfer i dalje čeka, ali je gotovo nerealno da u prvoj rundi prvenstva vidimo kako Vasilije Kostov i on čine tandem na sredini terena.

Šta misli Vladan Milojević?

Postojala je neka čudna smirenost u glasu Vladana Milojevića, na pomoćnom terenu običnog niželigaškog stadiona u Austriji, dok je izgovarao da će sve biti dobro.

"Sve će to da dođe na svoje kada igrači dobiju malo svježinu u nogama.Sasvim je normalno da igrača ne sluša lopta, malo ne možemo u taj sprint, ali sve je to normalno", rekao je trener Crvene zvezde, a navijači su do sada morali da shvate da je Milojević čovjek kojem se vjeruje.

Vladan Milojević je vodio Crvenu zvezdu na preko 200 mečeva, njen je najuspješniji trener nakon Ljupka Petrovića i Vladice Popovića, a evropski uspjesi kakve je ostvario bili su nezamislivi prije samo desetak godina. U međuvremenu je Milojević sazreo i postao bolji trener - što danas tvrdi i Zvezdan Terzić - pa nema razloga da se sumnja u njegove riječi. A ako "bude sve dobro", u Beogradu će se opet igrati Liga šampiona.

