Vladan Milojević nakon priprema Crvene zvezde: "Sve će da dođe na svoje"

Trener Crvene zvezde analizirao je pripreme poslije remija protiv Akademije Puškaš u Austriji. Govorio je o novom štoperskom tandemu Rodrigao - Veljković, kao i o raznovrsnim ulogama Bruna Duartea u napadu

Crvena zvezda odigrala je neriješeno protiv Puškaš akademije (1:1) u posljednjoj pripremnoj utakmici u Austriji. Golom Aleksandra Kataija je povela, pola sata prije kraja je kapiten Mađara Žolt Nađ iz penala postavio konačan rezultat.

Trener Zvezde Vladan Milojević je poslije meča rekao da je veoma zadovoljan urađenim na pripremama, tokom kojih je Zvezda pobijedila Sutjesku (5:0), Amšteten (2:0) i Hartberg (4:1), dok je odigrala neriješeno protiv Blau-Vajs Linca (2:2) i izgubila od Zenita (0:3).

"Odradili smo dosta dobro pripremni dio, pogotovo u Austriji. Urađeno je sve zacrtano, nadam se da ni poslije ove utakmice nećemo imati problema sa povredama, to mi je najbitnije. Imali smo fenomenalne uslove, jako dobre protivnike i dosta dobri se vraćamo za Beograd", rekao je Milojević.

Šta je nedostajalo za pobjedu protiv Mađara?

"Ovo su pripremne utakmice, na kraju priprema igračima je povratak u glavi i nije lako da odigramo. Možda smo imali neke situacije koje smo mogli da bolje riješimo, nismo ih riješili, to je svakako nešto na čemu bi trebalo da radimo i treniramo. Ono što želimo smo i pokušavali. Sve će to da dođe na svoje kada igrači dobiju malo svježinu u nogama. Sasvim je normalno da igrača ne sluša lopta, malo ne možemo u taj sprint, ali sve je to normalno".

O novom štoperskom tandemu

Kako protiče uklapanje novog štoperskog tandema Veljković - Rodrigao?

"Moramo da ih uklapamo. Ovde imamo i Veljkovića i Rodrigaa koji su nam donijeli kvalitet, a ono što je sigurno je da još nisu na svom maksimumu. Generalno je potrebno još par utakmica da uđu u takmičarski ritam. Sve u svemu, svojim liderskim kapacitetima odlično su se uklopili", rekao je Milojević.

O Brunu Duarteu kao krilu

Kako komentariše nastupe Bruna Duartea po boku, iza i kraj najisturenijeg Šerifa Endiajea?

"Bruno je klasični napadač, ali kada se igra sa Šerifom dobro se dopunjuju, on je periferni igrač. Sale, Bruno, Mića, igrači su koji mogu da nam donesu gol, kreiraju šansu i vidjeli ste i u finalu Kupa da je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica. Probamo da pravimo tandeme, mislim da smo sve igrače izrotirali u ovim utakmicama, kako mogu da igraju tandemski, da li po boku, po centrali, da li su kompatibilni. Tražili smo da vidimo tog igrača po desnoj strani, da dobijemo tu brzinu sa Milsonom, Radonjićem, dobili smo odgovore na dosta pitanja, pa ćemo vidjeti", dodao je Milojević.

Šta sada čeka Zvezdu?

Crvena zvezda se posijle priprema u Austriji vraća u Beograd, gde će u subotu početi sezonu utakmicom protiv Javora u Superligi. U kvalifikacije za Ligu šampiona ući će od 2. kola, 22. ili 23. jula, protiv pobjednika dvomeča Vikingur (Farska Ostrva) - Linkol Red Imps (Gibraltar). Rezultat prvog meča bio je 3:2 za predstavnika Gibraltara, koji će biti domaćin u revanšu u utorak od 17.30 časova.

