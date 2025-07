"Hoću sa Zvezdom kući, da izbacimo Olimpiju": Timi Maks Elšnik misli da je tim jači nego prošle sezone

Vezista crveno-bijelih volio bi da dobije Olimpiju na žrijebu za 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Zvezdin vezista Timi-Maks Elšnik (27) bio je asistent za gol Aleksandra Kataija u generalnoj probi crveno-bijelih protiv Puškaš akademije u Austriji (1:1). Centrirao je u svom stilu, iz kornera na bližu stativu, a Katai je bio na pravom mjestu da to dodavanje pretvori u gol. Poslije meča je Slovenac razgovarao sa novinarima.

"Baš se dobro radilo na pripremama, bili smo dugo van Beograda. Bili su danas teški vremenski uslovi, padalo je dosta kiše prethodnih dana i navikli smo se na hladnije temperature, danas opet sunce i 30 stepeni, ali to nas očekuje u Beogradu, tako da ništa specijalno. Imali smo OK protivnike, znaju dosta dobro da igraju, bore se za sam vrh u svojim ligama i nisu to naivne ekipe. To su timovi iz intenzivnih liga, znamo da nam to u domaćem prvenstvu i malo fali i potrebno nam je to da se pripremimo za evro-takmičenje."

Da li ima želju na žrijebu ove sezone? Zvezda za sada zna da igra protiv pobjednika dvomeča Vikingur (Farska Ostrva) - Linkoln Red Imps (Gibraltar), a žrijeb za naredno, 3. kolo biće održan u ponedjeljak, 21. jula.

"Prvo treba ući u Ligu šampiona, pa da biramo protivnike. Što se tiče kvalifikacija, bilo bi nam malo lakše ako pobijedi ekipa iz Gibraltara, a onda bih volio u 3. kolu da igramo protiv Olimpije iz Ljubljane ako pobijede Kairat. Igraju u utorak u Kazahstanu i baš bi mi bilo drago da se vratim kući, da ih izbacimo u 3. kolu", kazao je bivši vezista Olimpije.

U čemu je razlika ove i prošlosezonske Zvezdine ekipe?

"Ima par novih igrača, ali jezgro ekipe je ostalo isto. Malo smo više uigrani, kada sam ja došao već je počela sezona. I nakon ulaska u Ligu šampiona završavali su se neki transferi, sada je ekipa formirana malo ranije, dok nije počela sezona i imamo vremena, da se novi momci uklope i da ih upoznamo. Imali smo problema u odbrani u posljednjih šest mjeseci otišlo nam je dosta štopera, pa su igrali mladi igrači, tu smo dobili dva iskusna igrača iz ozbiljnih klubova. Mislim da mladi koji su ostali mogu dosta da nauče. Ekipa nam je još bolja i iskusnija i moramo to iskoristiti", dodao je Elšnik.