"Da imamo više navijača od Partizana u našoj kući": Lalatović pred derbi otkrio čime su ga crno-bijeli iznenadili

Trener Vojvodine Nenad Lalatović vodiće svoj tim u meču protiv Partizana. Njegova želja pred ovaj susret je da domaćin ima pune tribine svojih navijača.

Izvor: Screenshot/YouTube/@fcvojvodina

Vojvodina dočekuje Partizan u subotu od 18.30 sati u 22. kolu Superlige. Treneru domaćeg tima Nenadu Lalatoviću je smanjena suspenzija, tako da će on voditi svoj tim protiv Parnog valjka. Lalatović je imao jasnu poruku za svoje navijače - prednost domaćeg terena se mora iskoristiti.

"Očekujem da budemo lokal patriote, da i oni koji navijaju za Zvezdu ili Partizan, a iz Novog Sada su, da im bude njihov lokalni klub na prvom mjestu, naša Vojvodina i da mi imamo više navijača od Partizana jer igramo na domaćem terenu, igramo u našoj kući. Potreba nam je podrška", rekao je Lalatović.

"Kada igrate protiv Partizana svi znate da je to veoma teška utakmica. Kada je ranjiv, onda je Partizan najopasniji. To je veliki klub, sa bogatom tradicijom, koji ima sjajan tim. Analizirali smo utakmicu protiv Spartaka i Partizan me je iznenadio, jer je odigrao veoma dobro. Pri rezultatu 0:0 su propustili tri stopostotne šanse, poslije su primili ta dva gola, ali poslije nastavili da stvaraju prilike, sigurno su imali 5-6 koje je bilo teže promašiti nego dati", još je dodao trener Vojvodine.

"To pokazuje da moramo da budemo oprezni pred ovaj meč. Iako Partizan ima određenih problema, ali ima sjajne igrače. Ako budemo igrali kao u prvom poluvremenu u Kruševcu, onda nemamo čemu da se nadamo. Ako odigramo kao drugo poluvrijeme možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Fali nam ja ta jedna utakmica protiv Rubina od 90 minuta sa priprema, koja je odložena zbog nevremena, tako da nam nedostaje jedan ovakav meč."

"Atmosfera u našoj ekipi je odlična, momci su odlično trenirali ove nedjelje i spremni su da odgovore na sve izazove. Svjesni su da je Partizan veliki i neugodan protivnik, koji ima igrače koji nisu slučajno tu. Izuzetno ih cijenimo i poštujemo kao rivala, ali mi smo Vojvodina i na našem stadionu moramo da idemo uvijek na pobjedu."

Kad je u pitanju sastav ekipe, Lalatović je rekao: "Ne možemo da računamo na Crnomarkovića zbog kartona, Veličković i Savićević su nažalost povrijeđeni i takođe neće moći da igraju. Svi ostali su na raspolaganju. Lazar Romanić je dobio jak udarac u Kruševcu, koji sam i ja čuo gore u loži i uplašio sam se da mu nije pukla jagodična kost. Srećom, dobro je, bilo mu je nekoliko dana zatvoreno oko, ali je posljednja dva dana trenirao sa ekipom i nalazi se u konkurenciji za tim", zaključio je Lalatović.