"Srbija nema igrače za 16 timova, kvalitet je opao": Ranko Stojić objasnio sve o velikoj promjeni Superligi

Ranko Stojić otkrio kako će izgledati Superliga u novom formatu od 2026. godine.

Od 2026. godine u Superligi će broj timova biti smanjen na 12. Kako će to smanjenje uticati na kvalitet lige i konkurenciju objasnio je Ranko Stojić, poznati srpski menadžer, bivši fudbaler, a sada direktor za strategiju i razvoj FSS.

"Povećaće konkurentnost i kvalitet. Ima mnogo razloga za promjene, promjene nikad ne bi trebalo raditi ako nisu na bolje, ali mislim da jesu i da će se odmah vidjeti boljitak u sezoni 2026/27. Prvi razlog je da nemamo realno 16 klubova koji ispunjavaju sve uslove za licenciranje. Savez je bio fleksibilan u prethodnom periodu, gledalo se kroz prste, ali cilj je da svih 12 klubova bude dobro organizovano i da mogu da prate zahtjeve, prije svega infrastrukturno, administrativno, finansijski, da u svakom pogledu to budu klubovi koji zaslužuju da budu u Superligi", kazao je Stojić za Radio-televizija Srbije.

U sezoni 2026/27 Superligu će činiti 10 prvoplasiranih timova iz takmičarske 2025/26, prvoplasirani iz Prve lige Srbije i pobjednik baraža između 11-plasiranog iz Superlige i drugoplasiranog iz Prve lige.

Prva faza Superlige biće igrana u 22 kola, druga u još 10 kola. Treća faza podrazumijeva kup sistem doigravanja za jedno mjesto u UEFA takmičenju i baraž. U prvoj fazi igraće se po sistemu "svako sa svakim," u drugoj će biti klubovi podijeljeni u dvije grupe, "A" (od 1. do 6. mjesta, plej-of) i "B" (od 7. do 12. mjesta, plej-aut).

Ovako će se iz plej-auta ići u Evropu

"Prošle godine je bilo pet naših predstavnika u evro-kupovima, sljedeće godine je četiri. Prvi će uvijek igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, izvjesno je da je Zvezda šampion. Drugi i treći, zavisno od pobjednika Kupa, ako je pobjednik Kupa među prva četiri, na primjer drugi, onda će drugi i treći igrati kvalifikacije za Ligu Evrope, a četvrti bi igrao protiv pobjednika grupe plej-auta. Mnogi će reći zašto dajemo šansu pobjedniku plej-auta da igra Evropu ako je bio plasiran za dva ili tri mjesta od četvrtog u Superligi? Pokazalo se to dobrim, jer se dešavalo da neko osvoji dosta bodova u prvom dijelu sezone, pa se onda opusti. A ovaj tim koji se pokaže u plej-autu u boljoj je formi logično je da bude predstavnik Srbije", objasnio je Stojić.

"Kvalitet igrača u Srbiji je opao"

"Kvalitet igrača je opao. Imamo analizu i radimo je u saradnji sa UEFA. Kada pogledamo koliko smo prije pet ili 10 godina imali igrača u Primeri u Španiji i u Seriji A u Italiji... To je 15-20 igrača. U Ligi petica bilo je najmanje tri puta više igrača nego sada. Da pojednostavimo stvari, koncentracija kvalitetnih igrača biće u 12 klubova, a realno ih trenutno nemamo za 16", rekao je Stojić.

Otkrio je i da će biti povećana zarada klubova od prodaje TV prava.

"Povećaće se automatski i sponzorski ugovori, kao i TV prava jer će biti manje klubova i logično je da će biti veći kolač kada se dijeli sa manjim brojem klubova, a to je direktno povezano sa imidžom koji želimo da napravimo, da on apsolutno bude povezan sa neizvjesnošću klubova, a to povlači sa sobom i regularnost koja je bila pominjana kao problem, ali vidimo u posljednja dva-tri mjeseca tu pomak, prije svega kada je u pitanju sudijska organizacija."

"U svakom normalnom kvalitetnom takmičenju ove silne promjene trenera nisu ispravne, moramo raditi sa sportskim radnicima", rekao je Stojić

Stojić je rekao da je nosilac projekta generalni sekretar FSS Branko Radujko.

"Branko Radujko je nosilac projekta iako smo unaprijed zajedno radili šta bi trebalo da uradimo. Nikola Lazetić pruža veliku pomoć i podršku, omladinska škola nije ništa manje važna od promjene sistema takmičenja u Superligi. U Prvoj ligi smo napravili analizu koje sve centre moramo da razvijamo da bismo od Prve lige napravili ozbiljan brend", kazao je Stojić.

Direktor za strategiju i razvoj u FSS rekao je da je pred njim veliki posao.



"Napravio sam mapu Srbije i imamo 35 gradova koje bi trebalo obići", kazao je on.