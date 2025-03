Srbija ostala u najjačem rangu Lige nacija - ovo su ocjene za "orlove"!

Reprezentacija Srbije srušila je Austriju i ostala u najvišem rangu Lige nacija. Dušan Vlahović podsjetio da je majstor!

Izvor: MN PRESS

/piše: Milutin Vujičić, mondo.rs/

Fudbalska reprezentacija Srbije obezbijedila je opstanak u "A" divizili Lige nacija. Bilo je napeto, bilo je neizvjesno, ali je Srbija uspjela da poslije bečkih 1:1 u Beogradu ostvari i još bolji rezultat 2:0. Prvo poluvrijeme bilo je neubjedljivo, evidentno je bilo da Srbija igra previše povučeno, a onda se sa dvije taktičke promjene i dva-tri dobra poteza promijenila i energija na tribinama, kao i na samom terenu.

Srbija je zaigrala daleko ozbiljniji fudbal, zaslužila je da dođe do pobjede nad Austrijancima koji kao da su bili iznenađeni da smo i mi sposobni da se trkamo sa njima. Poslije crvenog kartona, Srbija je razbila Austriju i zaslužila je i ubedljviiju pobedu, a sigurno je da je najbolji utisak ostavio baš Dušan Vlahović.

Ovako smo vidjeli ocjene fudbalera Srbije:

Predrag Rajković - 6,5

Imao je manje posla nego što smo navikli, ali opet je njegova intervencija bila krucijalna. Sve je moglo da se promijeni da u 23. minutu nije sačuvao opasan šut Šmida, dok je poslije toga ulivao takvo samopouzdanje da je cvjetala čitava zadnja linija. Ko kaže da se u Saudijsku Arabiju ide da se "završi" karijera? Predrag Rajković brani u formi života i stvarno neće biti nikakvo čudo ako ga uskoro ne pozove neka ozbiljnija ekipa iz "lige petica".

Strahinja Eraković - 6,5

Prebolio je nepozivanje na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj i pokazao da ozbiljno možemo da računamo na njega. Iako je u dvije utakmice sa Austrijom imao objektivno gledano manje posla od svojih kolega u zadnjoj liniji, Eraković je krajnje korektno obavio posao u odbrani, sem jedne loše procijenjene lopte u 53. minutu, što nije imalo posljedice po naš tim. Ono što ipak nije dobro, baš kao što je slučaj i kod Miloša Veljkovića koji igra na njegovom mjestu u reprezentaciji, svakako je slab učinak u iznošenju lopte. Tu je individualno zakazao, ali možda i naša čitava taktika za "zidanje" iz zadnje linije.

Nikola Milenković - 6,5

Imao je povuci-potegni trenutke, posebno na početku utakmice u 9. minutu kada je izašao naprijed i ostavio rupu kod Strahinje Pavlovića, međutim svoj zadatak je do kraja obavio vrlo dobro, pokazavši da je s razlogom ove sezone jedan od najboljih štopera u Premijer ligi. Probao je i glavom, a čini se da se i te kako oraspoložio kada je vidio Arnautovića kao novi zadatak. Uspješno je i njega zaustavio kao i Griliča.

Strahinja Pavlović - 6,5

Izvor: MN PRESS

Čovjek zvani energija. Pobjegla mu je lopta u prvom napadu Austrije, znao je da nam ostavi "rupu" u odbrani, kao kada je u 16. minutu vrhunski iznio loptu i dodao je Vlahoviću, ali mora da nađe mjeru u ovome što radi. Opet je bolji utisak ostavljao kada bi jurio u napad nego kako bi se postavljao u odbrani. Ponekad želi i previše atraktivno da igra, da podiže publiku na noge, što nije grijeh, ali moramo da budemo realni da baš zbog "crnih minuta" - kojih ima na svakoj utakmici - nema ni više minuta u Milanu ove sezone.

Andrija Živković - 6,5

Nema ga nema, a onda samo odjednom čuje se "zjuuu". Andrija Živković je vrlo neobičan fudbaler, čudnih kvaliteta i čudnih mana, koji tek povremeno pokaže zašto je najmlađi debitant u istoriji Srbije. Umije da bude frustrirajuće neaktivan, da sve oko sebe natjera da zaborave da postoji, kao onaj prijatelj u društvu koji će ćutati dok ne završe svi priču o poslu, a onda će sa jednom forom "ukrasti" cijelo veče. Tako je u 70. minutu "zveknuo" stativu nakon prebacivanja lopte na lijevu nogu. Od tada je postajao sve važniji činilac našeg napada, a šteta što je za sekund bio brži kod one dijagonale Luke Jovića. Zbog malog ofsajda ostali smo bez prelijepog gola.

Nemanja Maksimović - 6,5

Izvor: MN PRESS

Iako je u Beču bio jedan od naših najsigurnijih igrača, ovoga puta u Beogradu potpuno drugačija slika. Odmah je bio u "kontra" ritmu i sreća da je gol Austrije na samom početku meča poništen zbog ofsajda, inače bi bio glavni krivac, dok isto tako treba da časti Predraga Rajkovića za intervenciju iz 23. minuta. Tada mu je Lajmer prišao s leđa i izbacio ga iz težišta, da bi potom i u drugom pokušaju nespretno reagovao i dozvolio da spremi šansu za Šmida. Na sve to, igrao je pod opterećenjem zbog žutog kartona (doduše pametnog), tako da je djelovalo da je jedan od naših igrača koji se najviše mučio... Sve do 56. minuta kada je pravo niotkuda počeo da trči osjetivši kiks Zajvalda i Šlagera, za svoj prvi gol u dresu Srbije. Eto, kako je fudbal prevrtljiv.

Nemanja Gudelj - 6

Daleko od "onog" Nemanje Gudelja koji je jedno vrijeme bio najvažniji šraf u igri Dragana Stojkovića Piksija. Nakon što je u Beču odigrao sat vremena kao štoper, uz minimalno kretanje, možda je bilo previše od njega očekivati u revanšu i povjeriti mu još težu ulogu, na zadnjem veznom, gdje će morati da sprječava prodore i opasne lopte koje su mu išle iza leđa. Prepoznali su Austrijanci da se Gudelj loše i sporo kreće, da kasni u duelima, tako da su to maksimalno pokušavali da iskoriste. Posebno se to odnosi na Lajmera koji je u startu uvijek bio pet metara ispred Gudelja, a i po prijemu lopte bi bilo neophodno neko drugi da ga preuzme, dok ni ofanzivno nije imao učinak, svega 11 dodavanja prije nego što je zamijenjen na pauzi.

Aleksa Terzić - 6

U tri poluvremena protiv Austrije - tri različita lijeva vingbeka za Srbiju. Najslabiji je bio Veljko Birmančević, ispostaviće se da je još najbolje odigrao Stefan Mitrović koji je povremeno znao u Beču da razmrda našu ekipu, nije se plašio da "povuče" loptu unaprijed, za razliku od danas nevidljivog Alekse Terzića. Gotovo da nije učestvovao u igri našeg tima, bio je potpuno neprimjetan, sve dok u finišu prvog dijela nije uzeo loptu i s njom izašao u aut. I tu se vidjelo koliko nije u utakmici, pa nije čudo što je brzo zamijenjen na poluvremenu.

Saša Lukić - 6,5

Kada igrate na poziciji deset, to znači da su vam povjereni ključevi tima, da se od vas očekuje da preuzmete inicijativu, a to se neće desiti ako za poluvrijeme napravite osam pasova kao što je Saša Lukić. Mučio se, izlazio naprijed, bio u jednom trenutku čak i u liniji sa Vlahovićem, a iako nije osvajao lopte - pitanje je da li bi bio siguran šta treba da uradi sa njom u opasnoj zoni pošto je bio potpuno van fokusa. To je najbolje oslikavao netaktički faul u posljednjem minutu prvog poluvremena kada je na 18 metara udario protivnika u leđa, djeluje kao iz čiste frustracije. Na pauzi prešao da igra defanzivnije i odmah u prvoj akciji imao važniji potez - izblokiran šut - nego za čitavo poluvrijeme. Poslije toga imao i prodor, šut... Kao da ga ga je neko otključao.

Lazar Samardžić - 6,5

Kada igra za ekipu koja ima loptu, predivno ga je gledati. Ima takvu prefinjenost s loptom u nogama, oduševljava kako forom lijeva-desna može da prevari svakog na terenu, kako se okreće oko svoje ose, ali mu nedostaje da malo češće podigne glavu. Utisak je da ponekada ne razmišlja o tempu, što bi trebalo da mu bude obaveza na poziciji na kojoj igra, a da mu je ipak više kako da kada ima loptu konkretno odmah doprinese: golom ili asistencijom. Otud i slabije razumijevanje sa saigračima, ali dvije utakmice s Austrijom pokazuju da je budućnost naše reprezentacije. Ako ne i sadašnjost.

Dušan Vlahović - 7,5

Izvor: MN PRESS

Na početku utakmice bio je odsječen, gubio je duele i griješio usljed nezadovoljstva soptvenom igrom, da bi pred kraj poluvremena počeo da se razigrava i da pronalazi načine da doprinosi - "otvaranjem" igre za svoje saigrače. Tako je imao maestralne lopte za Gudelja, Jovića, pa Stefana Mitrovića, kao da mu je neko na poluvremenu "šapnuo" da je Tijago Mota smijenjen u Juventusu i da počne da se dokazuje Igoru Tudoru. Stvarno je djelovao "oslobođeno" od trenutka kada je uz sebe imao Jovića i daleko bolje su se razumjeli nego u Beču, tako da taj tandem ne treba otpisivati, posebno jer nam je ipak donio potvrdu pobjede u nadoknadi. Zaslužio je danas tri gola, a ne jedan!

Selektor: Dragan Stojković Piksi - 6,5

Teško da bi moglo da se kaže koje od dva prva poluvremena je bilo gore i to je krivica selektora. Pravio je krive izbore, kao što je mnogo puta do sada, ali bi se uspješno "vadio" u nastavku. Napravio je fantastične izmjene i može se reći da je iznenadio svog protivnika Ralfa Rangnika koji teško da je i računao da će Stefan Mitrović da ga "uništi" večeras na Marakani. Pogodio je zatim i sa Jovićem, koji je odigrao jednu od najboljih utakmica u dresu Srbije, kao i sa pomjeranjem Lukića nazad... Naravno, ti pogoci su posljedica i promašaja prije toga, ne treba ni to zanemariti, ali ovo je dobar osnov za dalje. Da se vrati vjera u Srbiju.

Kako su odigrale zamene?

Ukratko - fantastično. Luka Jović odigrao je savršenu "džoker" ulogu u Beogradu i zaslužio je visoku ocjenu za to što je uspio da "razmrda" cijeli naš tim, a šta tek reći za Stefana Mitrovića. Potpuno neočekivano je dobio poziv u reprezentaciju, sigurno su se mnogi "češali po glavi" kada su vidjeli njegovo ime, a on je odigrao kao Radonjić "na baterije". Šutirao je lijepo u 62. minutu, izborio crveni karton za Traunera, pa umalo došao do gola u šansi koju mu je napravio Vlahović. Daleko manje vremena za utisak imali su Mirko Topić, Andrija Maksimović i Ognjen Mimović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!