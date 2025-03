"Ovo je jad i čemer - sine, gol ti je na drugoj strani": Rade Bogdanović jedno ne može da shvati u igri Srbije

Bivši reprezentativac Rade Bogdanović bio je potpuno razočaran viđenim u prvom dijelu meča Srbija - Austrija

Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Bivši reprezentativac, a sada fudbalski analitičar Rade Bogdanović žestoko je kritikovao igru Srbije u prvom dijelu meča protiv Austrije, završenom bez golova (0:0). U poluvremenu utakmice odluke Lige nacija, on je rekao da je sistem u kojem igraju "orlovi" u posljednje četiri godine potpuno "provaljen", kako je naglasio.

"Vlahović je imao jedan jedini šut u prvom dijelu. To nije ni bila šansa. Pavlović je prošao, odigrao, ali moram da kažem da je prvih 45 minuta tako loše izgledalo sa naše strane da je to jad i čemer. Ovdje smo sjedili i pričali, gledali, ne mogu da shvatim da je ovo selekcija koja igra četiri godine zajedno. Oni su četiri godine zajedno", podigao je ton Bogdanović.

Reprezentacija Srbije u prvom dijelu meča zapretila je Austriji samo jednom, udarcem Dušana Vlahovića sa distance, dok je pred golom "orlova" Predrag Rajković morao da spasava stvar poslije velikog kiksa veziste Nemanje Maksimovića. Austrijanci su potpuno kontrolisali igru i pred pauzu imali su čak 66 odsto vremena loptu u svom posjedu.

"Da li je ovo sistem? Lično mislim i govorio sam da mi ne možemo da igramo ovaj sistem koji igramo. Ovo je prevaziđeno i provaljeno, to se vidi danas. Austrija je dobra, simpatična selekcija, igraju se sa nama fudbala, hoće da uđu u gol, opušteni su, a nemoguće je da igrate kod kuće u srcu Srbije i ne možete da iznesete loptu od svog do protivničkog šesnaesterca kroz igru. Umjesto da Lukić sa brojem 'deset' dijeli lopte kao što mu je selektor dijelio lopte nekad, nama Rajković postade najvažniji zbog dugih lopti", rekao je on.

"To je ziheraška igra,da ne budem u kadru"

Bogdanović se nije zaustavljao.

"Ova igra koju mi igramo se uličnim rječnikom kaže 'ziherica' - izađem, upišem naslov za reprezentaciju i gledam da ne budem u kadru. Vratim je igraču do sebe... Pa, sine, uzmi je pa okreni, gol ti je na drugoj strani. To je ta ziheraška igra 'nema me u kadru, ne griješim ništa, igram prvom do sebe'", kazao je Bogdanović.

"Da ga ne imenujem, ali, sine, ni položaj tijela ti ne govori drugačije", dodao je on.

Poslije remija 1:1 u Austriji, reprezentaciji Srbije je neophodna pobjeda da bi i u sljedećem ciklusu Lige nacija 2026. godine igrala u najvišem rangu.