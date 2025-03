Piksija iznenadili vijestima o Vlahoviću: "Ko je dobio otkaz? Hajde... Bolje biti u A, nego u B"

"Nepovjerenje? Pa dobro... Naše je da radimo i da dajemo maksimum, da se borimo za našu zemlju i dres. Meni je to na prvom mjestu i nikada nisam rekao igračima da moraju da pobijede. Znate šta mora svako od nas da doživi jednog dana. Ali, da se bore i da imaju emotivan naboj kada je naš dres u pitanju, to se ne postavlja pitanje. Tako se ponašaju, vidim njihovu želju i kilometre pretrčane. Naravno da bih volio da je 40 hiljada gledalaca, ali na nama je da radimo, a na njima da procijene da li to vrijedi ili nema smisla. Ali, hvala publici."

"Dobio je otkaz? Hajde... Uživa moje povjerenje, radi puno za ekipu, opasan je u završnici i prava je devetka, još je i mlad igrač. Za nas je najvažnije da je zdrav. Nemam dilemu za sistem igre, taktiku, uvijek ima poziciju koja je tu. Naravno, tu su neki igrači koji sjede na klupi, ali zaslužuje da bude dio ekipe. Baš mi je drago što je dao gol. Njemu će značiti. Nama znači jer je to bio kraj, a njemu znači na planu samopouzdanja da mu da nastavi da radi. Zna moje mišljenje i kada diskutujemo o nekim idejama na terenu i to poštuje", rekao je Piksi i dodao da mu se sviđa što Vlahović hoće da sluša.

"Cijenim ga kao igrača, možete nekada da odigrate slabije, nekada bolje, ali to je sve do dešavanja na terenu. Nije odigrao sjajno ove dvije utakmice, ali ne postavlja se voljni momenat kod njega", rekao je Piksi.

"B divizija je po mjeri za nas. To nam nije cilj. Uvijek imaš viši cilj, a to je A divizija. Po meni mislim da je baš lijepa stvar za naš fudbal da se u nekom žrijebanju u budućnosti da vidimo jake ekipe sa jakim igračima. Nismo bili za varijantu da se pomirimo sa tim da smo u B diviziji. Ostajemo sada u A, tako da se vidi neki napredak što se tiče našeg reprezentativnog fudbala i nije mala stvar pobijediti Austriju 2:0. Mogu samo da ponovim da su odlična ekipa sa odličnim igračima, a naše strpljenje, na kome sam insistirao da moraju da ostanu strpljivi, da će doći naših pet minuta. Da će sve biti na našoj strani. Tako se i desilo. Takva vizija drugog poluvremena je išla u tom pravcu i drago mi je da nisam pogriješio da će tako biti", rekao je Piksi.

"Opet ste izgubili važnu utakmicu"

"Ne mogu da kažem da smo ponovo izgubili, imali smo i pobjede, naravno da kada nedostaje devet igrača timu kao što je Austrija onda je to zaista problem. Ja sa Kalajdžićem i Vajmanom bih bio srećan da su bili tu, tako da ima situacija gdje se to tako dešava i to nema veze sa tim da nisam zadovoljan sa ovih 11 koji su igrali. Zaista jesam i imali su šanse da dođu do gola, tako da za mene su sada značajne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo", dodao je on.