BIH - KIPAR UŽIVO: "Zmajevi" vode - pogodio Demirović!

Reprezentacija BiH od 20.45 na Bilinom polju dočekuje Kipar.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 časova dočekuje Kipar u drugoj utakmici kvalifikacija za Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Nakon trijumfa na Rumunijom, „zmajevi“ žele da na Bilinom polju upišu nova tri boda čime bi napravili sjajnu polaznu osnovu za nastavak kvalifikacija.

U slučaju trijumf, a bilo bi to drugi put u istoriji nastupa u kvalifikacijama da „zmajevi“ otvore kvalifikacije sa dvije pobjede. Prvi put se to dogodilo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazili na kojem su na kraju izabranici Safeta Sušića i nastupili.

Međutim ne smije se potcijeniti Kipar posebno ako se pogleda međusobni omjer ove dvije reprezentacije. Do sada su „zmajevi“ odigrali četiri utakmice protiv Kipra, a obje reprezetnacije su ostvarile po dvije pobjede.

Selektor Sergej Barbarez u najavi meča odbacio je bilo kakvu euforiju s obzirom da je BiH pobijedila na samo jednoj utakmici.

"Dobili smo samo jednu utakmicu. Imamo svi dovoljno iskustva da znamo to procijeniti. Bila je lijepa pobjeda, ali više me oduševio način na koji smo pobijedili, trka, zalaganje, igrači su dosta dobrih odluka na terenu donijeli, bez konsultacija s nama. Tražimo takvu kreativnost, a bez dobre partije sutra ono u Bukureštu nam ništa i ne znači. Želimo pred Austriju imati maksimalan bodovni saldo", rekao je Barbarez.

Prema njegovim riječima, iako se složio da je BiH favorit na papiru protiv Kipra, oni ne pobjeđuju uvijek što je uostalom bio slučaj u Rumuniji.

"Rekao sam prije Rumunije da ne bih bio ozbiljan kada bih otkrivao karte. Normalna je to stvar. Euforija nam ne znači ništa. Lijepo je to sve vidjeti, ali znamo kako je bilo do prije pet dana. Ja to znam u svojoj glavi urediti da izgleda kako treba. Na papiru smo favoriti, ali tu riječ i ne volim koristiti. Ne znači mi ništa. Rumuni su bili favoriti pa su izgubili. Naravno da idemo po pobjedu, ali utakmica se igra i nijedna nije dobijena ni izgubljena prije samog početka", istakao je selektor BiH.

Barbareza muče i problemi sa povredama, a to se posebno odnosi na Edina Džeku kojem je u Rumuniji slomljen nos dok od ranije igra i sa slomljenom šakom. Kapiten „zmajeva“ prijavljen je za večerašnju utakmicu i ima volju da igra, a ostaje da vidimo da li će se to i desiti.

Meč BiH – Kipar sudiće Norvežanin Rohit Sađi, kojeg je Barbarez tokom mandata na klupi BiH već imao priliku da upozna. Dijelio je, naime, pravdu 3. juna 2024. godine u Njukaslu protiv Engleske (3:0), kada je rođeni Mostarac upisao debi na selektorskom mjestu.